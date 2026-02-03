Η γαλλική Εθνοσυνέλευση απέρριψε χθες Δευτέρα τις προτάσεις μομφής κατά της κυβέρνησης του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, οι οποίες είχαν κατατεθεί από το ακροδεξιό κόμμα Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν και από τα κοινοβουλευτικά κόμματα της αριστεράς – εκτός του Σοσιαλιστικού. Οι μομφές προέκυψαν εξαιτίας της απόφασης του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί την περασμένη Παρασκευή να εγκρίνει τον κρατικό προϋπολογισμό για το τρέχον έτος, αξιοποιώντας το άρθρο 49 παράγραφος 3 του γαλλικού Συντάγματος, που του δίνει τη δυνατότητα να νομοθετεί χωρίς την έγκριση της Βουλής.

Υπέρ της πρότασης μομφής του Εθνικού Συναγερμού τάχθηκαν 135 βουλευτές, ενώ υπέρ της πρότασης των κομμάτων της αριστεράς τάχθηκαν 260 βουλευτές.

Για να εγκριθεί πρόταση μομφής στην γαλλική Εθνοσυνέλευση πρέπει να υποστηριχθεί από τουλάχιστον 289 βουλευτές.

Κατά των προτάσεων τάχθηκαν το Σοσιαλιστικό και το Ρεπουμπλικανικό κόμμα.

Με βάση τις προβλέψεις του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026, το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γαλλίας θα ανέλθει σε 5% του ΑΕΠ, έναντι 5,4% το 2025.

Προβλέπεται αύξηση κρατικών εσόδων της τάξης των 7 δισεκατομμυρίων ευρώ, κυρίως από την πρόσθετη φορολόγηση κερδών μεγάλων επιχειρήσεων. Ενώ για τις κρατικές δαπάνες προβλέπεται αύξηση των αμυντικών δαπανών κατά περίπου 6,5 δισεκ. ευρώ.