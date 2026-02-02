Ένα σημαντικό βήμα προς την πραγματική αυτονομία των ανθρωποειδών ρομπότ ανακοίνωσε η αμερικανική εταιρεία Figure, παρουσιάζοντας το Helix 02, το πιο προηγμένο μέχρι σήμερα σύστημα ελέγχου ολόκληρου του σώματος. Σε μια εντυπωσιακή επίδειξη, το ρομπότ κατάφερε να ξεφορτώσει και να ξαναγεμίσει αυτόνομα ένα πλυντήριο πιάτων σε μια κανονική κουζίνα, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση ή επαναρυθμίσεις.

Το Helix 02 αποτελεί αναβάθμιση του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης Helix, το οποίο συνδέει άμεσα την όραση, την αφή και την ιδιοδεκτικότητα με όλους τους ενεργοποιητές του ρομπότ μέσω ενός ενιαίου οπτικοκινητικού νευρωνικού δικτύου. Σε αντίθεση με προηγούμενες προσεγγίσεις που περιόριζαν τον έλεγχο σε επιμέρους λειτουργίες, το νέο σύστημα επιτρέπει τον συντονισμό βάδισης, ισορροπίας και χειρισμού σε πραγματικό χρόνο, απευθείας από τα ακατέργαστα δεδομένα των αισθητήρων.

Η επίδειξη με το πλυντήριο κουζίνας θεωρείται ορόσημο, καθώς συνδυάζει δεκάδες διαφορετικές ενέργειες σε μία συνεχή ακολουθία διάρκειας τεσσάρων λεπτών. Το ρομπότ περπατά, σκύβει, πιάνει εύθραυστα αντικείμενα, τα μεταφέρει και τα τοποθετεί με ακρίβεια, διατηρώντας ισορροπία και σταθερότητα σε κάθε κίνηση. Σύμφωνα με τη Figure, πρόκειται για την πιο σύνθετη αυτόνομη εργασία χειρισμού που έχει παρουσιαστεί μέχρι σήμερα σε ανθρωποειδές ρομπότ.

Η τεχνολογική καινοτομία του Helix 02 βασίζεται σε μια νέα ιεραρχία ελέγχου που περιλαμβάνει το System 0, ένα θεμελιώδες επίπεδο το οποίο λειτουργεί σε ρυθμούς παρόμοιους με αυτούς του ανθρώπινου νευρικού συστήματος. Σε συνδυασμό με τα System 1 και System 2, που διαχειρίζονται την αντίληψη, τη γλώσσα και τη συλλογιστική, το ρομπότ αποκτά συνεχή και προσαρμοστική αυτονομία ολόκληρου του σώματος.

Όπως αναφέρει το interestingengineering.com, εκτός από την εργασία στο πλυντήριο πιάτων, το Helix 02 επιδεικνύει αυξημένη επιδεξιότητα σε λεπτές χειροκίνητες κινήσεις, όπως το ξεβίδωμα καπακιών, η επιλογή μικρών αντικειμένων από ακατάστατα δοχεία και η ακριβής διανομή υγρών υπό μεταβαλλόμενη αντίσταση. Οι δυνατότητες αυτές ενισχύονται από απτικούς αισθητήρες και κάμερες τοποθετημένες στην παλάμη.

Παρότι τα αποτελέσματα βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, η Figure εκτιμά ότι το Helix 02 δείχνει ξεκάθαρα πώς η ενοποιημένη αντίληψη, κίνηση και χειρισμός μπορούν να φέρουν τα ανθρωποειδή ρομπότ πιο κοντά στη λειτουργική, καθημερινή αυτονομία στον πραγματικό κόσμο.