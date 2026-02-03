Συνάντηση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Τουρκία στις 6 Φεβρουαρίου, δήλωσε αξιωματούχος αραβικής χώρας στο AFP την Τρίτη, έπειτα από την έκκληση της Τεχεράνης για επανεκκίνηση των πυρηνικών διαπραγματεύσεων και την προειδοποίηση της Ουάσινγκτον για συνέπειες σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας.

«Μια συνάντηση μεταξύ των διαπραγματευτών των ΗΠΑ και ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στην Τουρκία», ανέφερε ο αξιωματούχος, ζητώντας να τηρηθεί η ανωνυμία του λόγω της ευαισθησίας των συνομιλιών.

«Η ενδεχόμενη συνάντηση είχε οργανωθεί μετά από παρεμβάσεις της Αιγύπτου, του Κατάρ, της Τουρκίας και του Ομάν», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται εν μέσω υψηλών εντάσεων.

«Έχουμε πλοία που κατευθύνονται προς το Ιράν αυτή τη στιγμή, μεγάλα πλοία… και έχουμε συνομιλίες με το Ιράν», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. «Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.»