Η ήττα του Παναθηναϊκού από τον Άρη με 102-95 εξόργισε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος με story στο Instagram ξέσπασε κατά του Εργκίν Αταμάν, των βοηθών του και των παικτών, κάνοντας λόγο για «ξεφτιλισμένους» που θα πρέπει να παραιτηθούν.

Εδώ και καιρό οι «πράσινοι» δεν είναι σε καλή κατάσταση αλλά ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ εξέφραζε συνεχώς τη στήριξή του σε όλους. Η κατάσταση, όμως, αντί να βελτιώνεται γίνεται χειρότερη, με συνέπεια να έρθει η δεύτερη ήττα στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Παναθηναϊκός έχασε από τον Άρη στο Αλεξάνδρειο και μαζί έχασε, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, και τις ελπίδες του για κατάληψη της 1ης θέσης στην κανονική περίοδο, με τον Γιαννακόπουλο να ξεσπάει με story στο Instagram, όπου ανέφερε τα εξής…

«Προπονητές, βοηθοί προπονητές, παίκτες, όλοι σας: δεν έχετε ιδέα που παίζετε. Ελπίζω, όταν έρθετε στην Αθήνα, αν έχετε στοιχειώδη αξιοπρέπεια, να παραιτηθείτε όλοι. Είστε πλήρως ξεφτιλισμένοι. Ντροπή σας.

Και το χειρότερο; Δεν ακούτε τίποτα. Δεν γίνεται, με μπάτζετ 40 εκατομμυρίων, να χάνετε από τον Άρη. Λίγη σοβαρότητα, λίγη αυτογνωσία. Καταλάβετε επιτέλους ποιοι είστε και τι εκπροσωπείτε».