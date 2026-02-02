Η Κατερίνα Καραβάτου έκανε δηλώσεις τη Δευτέρα στην κάμερα της Super Κατερίνα, μιλώντας για την πρεμιέρα της νέας της εκπομπής «Σαββατοκύριακο Παρέα», το άγχος που συνοδεύει κάθε ξεκίνημά της, αλλά και για τη στάση της απέναντι στα σχόλια και τα νούμερα τηλεθέασης.

Σχετικά με την πρεμιέρα και το άγχος που την συνοδεύει, η παρουσιάστρια ανέφερε: «Φυσικά και πάντα έχω άγχος. Καλύτερα θα μπορούσα να το πω ότι έχω την έγνοια μου. Δηλαδή θέλω τα πράγματα να πηγαίνουνε καλά, όπως όλοι οι επαγγελματίες ούτως ή άλλως. Κοίταξε, η πρεμιέρα ήτανε μία φιέστα θα ’λεγα, με ποια έννοια τώρα το λέω… Δεν ήξερα πολλά από τα πράγματα τα οποία επρόκειτο να συμβούν».

Αναφερόμενη στις εκπλήξεις και στα πρόσωπα που εμφανίστηκαν στην πρεμιέρα, αποκάλυψε πως δεν γνώριζε τίποτα εκ των προτέρων: «Καταρχάς δεν κατάλαβα ότι ήτανε βίντεο, νόμιζα ότι είναι ζωντανά, αυτοί μου κάναν πλάκα, ήτανε όλο μία τρέλα. Αλλά τους ευχαριστώ πολύ γιατί είναι πολύ σημαντικό, όπως μου αρέσει να στηρίζω, έτσι είναι πολύ ωραία να δέχεσαι και τη στήριξη ανθρώπων που έχεις δίπλα σου. Αργότερα, μέσα στην ημέρα έμαθα, από την Αέλια, ότι τα ήξερε όλα. Ήξερε όλο το πρόγραμμα, την είχαν ενημερώσει την κόρη μου για αυτά που επρόκειτο να συμβούνε και δεν ήξερα εγώ τίποτα».

Για την ευθύνη της εκπομπής και την αποχώρηση της Ελένης Τσολάκη από την παρουσίαση, τόνισε: «Είναι μία δύσκολη αποστολή αυτή. Είναι όμως η δουλειά μου, είμαι στο σταθμό, μου ανέθεσαν να φέρω εις πέρας αυτήν την εκπομπή και θα το κάνω με όλες μου τις δυνάμεις. Αυτό από τη μία είναι αναπόφευκτο, από την άλλη είναι κάτι που εγώ δεν θέλω να σχολιάσω ή να μπω σε μία περαιτέρω συζήτηση, γιατί η Ελένη είναι ένας άνθρωπος, και θα το ξαναπώ άλλη μία φορά, το είπα και χθες αλλά το έχω πει και προηγουμένως, είναι ένας άνθρωπος που εκτιμώ πάρα πολύ, τη γνωρίζω και προσωπικά αλλά και την εκτιμώ πάρα πολύ επαγγελματικά, οπότε νομίζω ότι από μένα θα ήτανε λίγο περίεργο αυτό και άκομψο».

Κλείνοντας, για τα νούμερα τηλεθέασης, είπε: «Πάντα, πάντα βλέπω τα νούμερα. Θεωρώ ότι είναι πολύ χρήσιμη η ανάλυσή τους. Τα βλέπω, τα κρίνω και συνεχίζω. Θέλω να κρατάω πάντα πολύ χαμηλά την μπάλα. Δεν είναι μόνο θέμα ταπεινοφροσύνης, είναι θέμα απόφασης προσωπικής».