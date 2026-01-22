Στο δυναμικό του ΑΝΤ1 επιστρέφει επίσημα η Κατερίνα Καραβάτου, κάνοντας πρεμιέρα το Σάββατο 31 Ιανουαρίου στις 08:50 με το νέο μαγκαζίνο «Σαββατοκύριακο παρέα».

«Αχ, τι να σου πω. 31 και πρώτη δεν μπορώ καθόλου. Ούτε 7 και 8, είμαι κλεισμένη. Μπα, ούτε το επόμενο. Βασικά δεν μπορώ κανένα Σαββατοκύριακο, γιατί από τις 31 Ιανουαρίου όλα τα Σαββατοκύριακα θα τα περνάω με την καλύτερη παρέα», ακούγεται χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καραβάτου, δίχως να παρουσιάζεται η ίδια, στο τρέιλερ της νέας εκπομπής.

Δείτε το τρέιλερ της εκπομπής:

«Δεν ξέρω ποιος είχε αυτή την ωραία ιδέα με το τρέιλερ της Καραβάτου», σχολίασε η Σταματίνα Τσιμτσιλή μέσα από την εκπομπή της «Happy Day».

«Παιδιά να πω κάτι; Kάποιος κακοπροαίρετος τι θα έλεγε; Όχι εγώ… Μην ορκίζεσαι κιόλας, και η Ελένη Τσολάκη σημειωμένα τα είχε όλα τα Σαββατοκύριακα. Τι με έχει πιάσει σήμερα… Η αλήθεια είναι ότι ευχόμαστε να πάνε όλα καλά σε αυτή την εκπομπή, να στεριώσει, να ριζώσει και να μην έχει την τύχη ούτε της προηγούμενης εκπομπής, ούτε των προηγούμενων χρόνων», σχολίασε η Ελένη Χατζίδου μέσα από την εκπομπή «Breakfast@Star».