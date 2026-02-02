Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής έχουν τεθεί από το μεσημέρι οι Δήμοι Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας και Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, έπειτα από έγγραφη προειδοποίηση της Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας για επικίνδυνη άνοδο της στάθμης του ποταμού Αλφειού.

Η προσοχή στρέφεται κυρίως στον όγκο νερού που κατεβαίνει από την Αρκαδία, καθώς, σύμφωνα με τις επισημάνσεις, ο ποταμός παρουσιάζει αυξημένη ροή ήδη από τα ανάντη, με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση να καταγράφεται στο τμήμα από τον Λάδωνα και χαμηλότερα.

Το απόγευμα, κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύργου πραγματοποίησε αυτοψία στη γέφυρα του Αλφειού, κοντά στον οικισμό Ρομά, προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση και να ληφθούν προληπτικά μέτρα, με στόχο να αποτραπεί το ενδεχόμενο υπερχείλισης και πλημμυρικών φαινομένων.

Η προϊσταμένη της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύργου, Κική Διονυσοπούλου, μιλώντας στο τοπικό μέσο ilialive.gr, ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκε άμεση παρέμβαση με στόχο να διασφαλιστεί πως τουλάχιστον μέχρι το πρωί, τα νερά του ποταμού δεν θα ξεφύγουν από την κοίτη τους. «Κάναμε μία μικρή παρέμβαση έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι μέχρι το πρωί δεν θα περάσει το ποτάμι, δεν θα μπει μέσα στα αυλάκια για να πλημμυρίσει την περιοχή. Αύριο θα αποφασίσουμε για περαιτέρω ενέργειες», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Όπως τόνισε, η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί εκ νέου, καθώς υπάρχουν προβλέψεις για νέα έντονα καιρικά φαινόμενα την Πέμπτη. «Αύριο θα ελέγξουμε και πάλι την κατάσταση και θα αποφασίσουμε πώς θα λειτουργήσουμε, καθώς περιμένουμε νέα φαινόμενα», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι οι όμοροι δήμοι με τον Αλφειό παραμένουν σε επιφυλακή.

Η εμπειρία του παρελθόντος, και ειδικότερα τα σοβαρά προβλήματα που είχαν καταγραφεί το 2012, εντείνει την ανησυχία των αρμόδιων υπηρεσιών. «Επειδή το φοβόμαστε, καθώς το έχουμε ξαναζήσει, λάβαμε προσωρινά μέτρα για να μπορέσουμε να προλάβουμε μία πιθανή άσχημη εξέλιξη. Κάναμε μια παρέμβαση στην άκρη στο ποτάμι για να μην περάσουν τα νερά στους τάφρους», εξήγησε η κ. Διονυσοπούλου.

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν, με τις αποφάσεις για τυχόν πρόσθετα μέτρα να λαμβάνονται ανάλογα με την εξέλιξη της στάθμης του Αλφειού και τις καιρικές συνθήκες, σε μια προσπάθεια να προστατευτούν οι γύρω από το ποτάμι περιοχές.