Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, είχε χθες Δευτέρα συνάντηση στο Καράκας με τη νέα επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, έναν μήνα ακριβώς μετά την αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο κατά τη διάρκεια μιας πολύνεκρης επιχείρησης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Επικοινωνίας.

Η πρόεδρος Ροδρίγκες «συναντήθηκε με την επιτετραμμένη των ΗΠΑ Λόρα Ντόγκου» στο προεδρικό μέγαρο Μιραφλόρες «στο πλαίσιο της ατζέντας συνεργασίας της Βενεζουέλας και των ΗΠΑ», ανέφερε το υπουργείο.

«Συνάντησα τη Ντέλσι Ροδρίγκες και τον Χόρχε Ροδρίγκες (σ.σ. αδελφό της προέδρου και πρόεδρο της Βουλής) για να επαναλάβω τις τρεις φάσεις που πρότεινε ο υπουργός (σ.σ. Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο) Ρούμπιο για τη Βενεζουέλα: σταθεροποίηση, οικονομική ανάκαμψη και συμφιλίωση, και μετάβαση» τόνισε σε ανακοίνωση στο Χ η Λόρα Ντόγκου.

Hoy me reuní con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez para reiterar las tres fases que el @SecRubio ha planteado sobre Venezuela: estabilización, recuperación económica y reconciliación, y transición – LFD pic.twitter.com/QoMbqgOf8S — Embajada de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) February 2, 2026

Παράλληλα, η κ. Ροδρίγκες ανακοίνωσε ότι ονόμασε τον πρώην υπουργό Εξωτερικών Φέλιξ Πλασένσια νέο επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής της Βενεζουέλας στις ΗΠΑ.

Πρόκειται για το πιο πρόσφατο στάδιο της προοδευτικής αποκατάστασης των διπλωματικών σχέσεων του Καράκας με την Ουάσιγκτον, οι οποίες είχαν διακοπεί το 2019.