Η τοπική κοινωνία του Βώλακα Δράμας συγκλονίζεται από το τραγικό τροχαίο που συνέβη την Κυριακή, όταν τέσσερις ανήλικοι, ηλικίας 13 έως 15 ετών, αποφάσισαν να κάνουν βόλτα με αγροτικό όχημα και η βόλτα αυτή το κόστισε σε έναν 14χρονο τη ζωή του.

Υπό συνθήκες που ακόμη δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως, το όχημα ντεραπάρισε. Ο 14χρονος οδηγός έχασε τη ζωή του και ένα άλλο παιδί τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και στα πόδια, ενώ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Δράμας.

Το όχημα ανήκε σε συγχωριανό του 14χρονου. Μετά το δυστύχημα, ο ιδιοκτήτης συνελήφθη με κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια και για έκθεση ανηλίκων.

Ο πατέρας του 14χρονου, σε κατάσταση αδυναμίας, περιέγραψε: «Δεν είμαι καλά… Είδα το παιδί το πρωί, χαιρετηθήκαμε, και μετά μας πήραν τηλέφωνο ότι είχε συμβεί το κακό. Δεν μπορώ να το πιστέψω.»

Σε ερώτηση αν το παιδί γνώριζε να οδηγάει: «Ήξερε και δεν ήξερε, δεν μπορεί να σας πω… Δεν το έπαιρνε συχνά το αυτοκίνητο.» Η μητέρα είπε: «Ήμουνα δίπλα του δεκαεπτά χρόνια. Δεν μπορώ άλλο.»

Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία

Οι άλλοι γονείς και συγγενείς είναι σοκαρισμένοι και προσεύχονται για τα παιδιά τους, ευχαριστώντας που δε συνέβη κάτι χειρότερο. Μια θεία του τραυματία σημείωσε:

«Το πρωί έμαθα ποια παιδιά ήταν. Είναι καλά, λένε ότι είναι καλά. Αλλά για εκείνο το παιδάκι που χάθηκε… κρίμα. Το αμάξι το πήρε μόνος του, με πρωτοβουλία.»

Μια γιαγιά ξεσπά:

«Φίλοι όλοι μαζί, της ίδιας ηλικίας… Ξεκίνησαν να πάνε να μαζέψουν ξύλα. Μεσημέρι στις 12 έφυγαν. Το είδαμε μόνο το βράδυ, όταν μεταφέρθηκε το παιδί στο νοσοκομείο. Δεν μπορεί να μιλήσει. Είναι τόσο σοκαρισμένος».