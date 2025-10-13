Διαψεύδει η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης τις αναφορές σχετικά με τη μη πιστοποίηση τριών Νομικών Σχολών των Μη Κρατικών Πανεπιστημίων.

Σε ανακοίνωσή της, η ΕΘΑΑΕ αναφέρει πως η διαδικασία της πιστοποίησης είναι ακόμη σε εξέλιξη.

Σημειώνεται πως, νωρίτερα, σε ανάρτησή του, ο καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Παναγιώτης Λαζαράτος, έγραφε πως «η ΕΘΑΑΕ ΟΜΟΦΩΝΩΣ δεν πρόκειται να πιστοποιήσει ως έχουν κανένα από τα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ των τριών ιδιωτικών νομικών σχολών»

Η ανακοίνωση της ΕΘΑΑΕ

Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης ενημερώνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) των Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΝΠΠΕ) βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί για κανένα ΠΠΣ, συμπεριλαμβανομένων και των ΠΠΣ Νομικής.

Η διαδικασία πιστοποίησης πραγματοποιείται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

Υποβολή πρότασης πιστοποίησης από το ΝΠΠΕ στην ΕΘΑΑΕ, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρότυπο πιστοποίησης

Έλεγχος πληρότητας και ορθότητας των στοιχείων του φακέλου κάθε πρότασης από τις υπηρεσίες της ΕΘΑΑΕ

Επιθεώρηση από ανεξάρτητη Εξωτερική Επιτροπή Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΕΕΑΠ), η οποία εξετάζει το Πρόγραμμα Σπουδών βάσει του προτύπου ποιότητας της ΕΘΑΑΕ – Περιλαμβάνει και επιτόπια επίσκεψη της ΕΕΑΠ για την επιθεώρηση των εγκαταστάσεων και τη διεξαγωγή συνεντεύξεων με εκπροσώπους του ιδρύματος και των εμπλεκόμενων μελών

Σύνταξη Έκθεσης Πιστοποίησης από την ΕΕΑΠ και υποβολή στην ΕΘΑΑΕ

Απόφαση του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΣΑΠ) της ΕΘΑΑΕ, που χορηγεί ή όχι την πιστοποίηση στο Πρόγραμμα Σπουδών.

Μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί τα βήματα 1-3 για όλα τα υπό εξέταση ΠΠΣ (σύνολο 28).

Η διαδικασία για τα περισσότερα ΠΠΣ βρίσκεται στη φάση της οριστικοποίησης ή της υποβολής των Εκθέσεων Πιστοποίησης από τις ΕΕΑΠ και για αρκετά ΠΠΣ στη φάση της εξέτασης των Εκθέσεων Πιστοποίησης από το αρμόδιο όργανο ΣΑΠ της ΕΘΑΑΕ.

Επισημαίνεται ότι η ΕΘΑΑΕ δεν έχει λάβει ακόμη καμία Έκθεση Πιστοποίησης ΠΠΣ Νομικής από τις αντίστοιχες ΕΕΑΠ.

Με την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων σταδίων, η Αρχή θα προχωρήσει στη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της πιστοποίησης μέσω της ιστοσελίδας της στην ειδική ενότητα με τις Εκθέσεις Πιστοποίησης ΠΣ των ΑΕΙ και ΝΠΠΕ.

Η ανάρτηση του Καθηγητή Νομικής, Πάνου Λαζαράτου

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ – ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Πληροφορούμαι εγκύρως ότι η ΕΘΑΑΕ ΟΜΟΦΩΝΩΣ δεν πρόκειται να πιστοποιήσει ως έχουν κανένα από τα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ των τριών ιδιωτικών νομικών σχολών που ( μάλλον εσπευσμένα) αδειοδοτήθηκαν.

Κανένα!

Μάλιστα σε ένα από αυτά οι παρατηρήσεις που αναμένονται εντός της εβδομάδας ενδεχομένως

θα είναι εκτενείς και ριζικές, σχεδόν « συντριπτικές».

Νοn compliance συνεπώς και μάλιστα για κάποιες σχολές σε δύο ακόμη ΚΡΙΣΙΜΑ επίπεδα: το πολεοδομικό ( κτίρια – αίθουσες- βιβλιοθήκες) και εκείνο του ( ανεπαρκούς) καθηγητικού προσωπικού.

Μια ΕΘΑΑΕ η οποία τίμησε τον εποπτικό ρόλο της λοιπόν, αν τα πράγματα είναι έτσι.

Και μάλιστα γενναία και εμφατικά.

Αναμένεται η επιβεβαίωση των ανωτέρω εντός της εβδομάδας , ή τις αρχές της επομένης , όπου θα κατατεθούν οι σχετικές ΕΚΘΕΣΕΙΣ της ΕΘΑΑΕ .

—————————————————————————

Αν αυτά ισχύουν:

Νομικώς αυτό σημαίνει , με τον υφιστάμενο νόμο , ότι εκκινεί μια σειρά από έντονες ΠΕΡΙΠΛΟΚΕΣ , οι οποίες αφορούν κυρίως:

Την νομική και πραγματική αδυναμια των σχολών να « διορθώσουν» εγκαίρως και να λειτουργήσουν φέτος , όπως ίσως θα επιθυμούσαν. Την ανάγκη οι « προσαρμογές» προγράμματος να αναγνωριστούν εγκύρως από το αλλοδαπό μητρικό ίδρυμα με διαδικασία προβλεπόμενη στο νόμο.,( άρθρο 140) και βεβαίως να επανελεγχθούν από την ΕΘΑΑΕ.

———————————————————————-

Τίθεται όμως φοβούμαι και ζήτημα νομιμότητας ή/ και ανακλητού των αρχικών αδειών, οι οποίες πιστεύω ότι θα προσβληθούν, δεδομένου ότι ως φαίνεται τα ανεπαρκή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ουδέποτε είχαν αναγνωρισθεί πλήρως και ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ , από τις μητρικές σχολές, αφού η σχετική υπογεγραμμένη πρωτότυπη ( ακαδημαϊκή και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ) validation λείπει από τους φακέλους τους.

Σε κάθε περίπτωση τυχόν υπάρχουσα ακαδημαϊκή και επαγγελματική validation (πράγμα άκρως ΑΜΦΙΒΟΛΟ) θα πρέπει να αναθεωρηθεί λιγότερο ή περισσότερο ριζικά , ζήτημα που χρειάζεται μπόλικο χρόνο και καθιστά βεβαίως τις υφιστάμενες άδειες νομικώς προβληματικές και την ως τότε νόμιμη λειτουργία των σχολών νομικώς ΚΑΙ πραγματικώς ΑΔΥΝΑΤΗ.

————————————————————————-

Πρόκειται μάλλον, αν τα ανωτέρω ισχύουν , για ισχυρό , ηχηρότατο κόλαφο.