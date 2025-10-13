Διαψεύδει η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης τις αναφορές σχετικά με τη μη πιστοποίηση τριών Νομικών Σχολών των Μη Κρατικών Πανεπιστημίων.
Σε ανακοίνωσή της, η ΕΘΑΑΕ αναφέρει πως η διαδικασία της πιστοποίησης είναι ακόμη σε εξέλιξη.
Σημειώνεται πως, νωρίτερα, σε ανάρτησή του, ο καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Παναγιώτης Λαζαράτος, έγραφε πως «η ΕΘΑΑΕ ΟΜΟΦΩΝΩΣ δεν πρόκειται να πιστοποιήσει ως έχουν κανένα από τα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ των τριών ιδιωτικών νομικών σχολών»
Η ανακοίνωση της ΕΘΑΑΕ
Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης ενημερώνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) των Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΝΠΠΕ) βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί για κανένα ΠΠΣ, συμπεριλαμβανομένων και των ΠΠΣ Νομικής.
Η διαδικασία πιστοποίησης πραγματοποιείται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
- Υποβολή πρότασης πιστοποίησης από το ΝΠΠΕ στην ΕΘΑΑΕ, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρότυπο πιστοποίησης
- Έλεγχος πληρότητας και ορθότητας των στοιχείων του φακέλου κάθε πρότασης από τις υπηρεσίες της ΕΘΑΑΕ
- Επιθεώρηση από ανεξάρτητη Εξωτερική Επιτροπή Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΕΕΑΠ), η οποία εξετάζει το Πρόγραμμα Σπουδών βάσει του προτύπου ποιότητας της ΕΘΑΑΕ – Περιλαμβάνει και επιτόπια επίσκεψη της ΕΕΑΠ για την επιθεώρηση των εγκαταστάσεων και τη διεξαγωγή συνεντεύξεων με εκπροσώπους του ιδρύματος και των εμπλεκόμενων μελών
- Σύνταξη Έκθεσης Πιστοποίησης από την ΕΕΑΠ και υποβολή στην ΕΘΑΑΕ
- Απόφαση του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΣΑΠ) της ΕΘΑΑΕ, που χορηγεί ή όχι την πιστοποίηση στο Πρόγραμμα Σπουδών.
Μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί τα βήματα 1-3 για όλα τα υπό εξέταση ΠΠΣ (σύνολο 28).
Η διαδικασία για τα περισσότερα ΠΠΣ βρίσκεται στη φάση της οριστικοποίησης ή της υποβολής των Εκθέσεων Πιστοποίησης από τις ΕΕΑΠ και για αρκετά ΠΠΣ στη φάση της εξέτασης των Εκθέσεων Πιστοποίησης από το αρμόδιο όργανο ΣΑΠ της ΕΘΑΑΕ.
Επισημαίνεται ότι η ΕΘΑΑΕ δεν έχει λάβει ακόμη καμία Έκθεση Πιστοποίησης ΠΠΣ Νομικής από τις αντίστοιχες ΕΕΑΠ.
Με την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων σταδίων, η Αρχή θα προχωρήσει στη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της πιστοποίησης μέσω της ιστοσελίδας της στην ειδική ενότητα με τις Εκθέσεις Πιστοποίησης ΠΣ των ΑΕΙ και ΝΠΠΕ.
Η ανάρτηση του Καθηγητή Νομικής, Πάνου Λαζαράτου
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ – ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
Πληροφορούμαι εγκύρως ότι η ΕΘΑΑΕ ΟΜΟΦΩΝΩΣ δεν πρόκειται να πιστοποιήσει ως έχουν κανένα από τα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ των τριών ιδιωτικών νομικών σχολών που ( μάλλον εσπευσμένα) αδειοδοτήθηκαν.
Κανένα!
Μάλιστα σε ένα από αυτά οι παρατηρήσεις που αναμένονται εντός της εβδομάδας ενδεχομένως
θα είναι εκτενείς και ριζικές, σχεδόν « συντριπτικές».
Νοn compliance συνεπώς και μάλιστα για κάποιες σχολές σε δύο ακόμη ΚΡΙΣΙΜΑ επίπεδα: το πολεοδομικό ( κτίρια – αίθουσες- βιβλιοθήκες) και εκείνο του ( ανεπαρκούς) καθηγητικού προσωπικού.
Μια ΕΘΑΑΕ η οποία τίμησε τον εποπτικό ρόλο της λοιπόν, αν τα πράγματα είναι έτσι.
Και μάλιστα γενναία και εμφατικά.
Αναμένεται η επιβεβαίωση των ανωτέρω εντός της εβδομάδας , ή τις αρχές της επομένης , όπου θα κατατεθούν οι σχετικές ΕΚΘΕΣΕΙΣ της ΕΘΑΑΕ .
—————————————————————————
Αν αυτά ισχύουν:
Νομικώς αυτό σημαίνει , με τον υφιστάμενο νόμο , ότι εκκινεί μια σειρά από έντονες ΠΕΡΙΠΛΟΚΕΣ , οι οποίες αφορούν κυρίως:
- Την νομική και πραγματική αδυναμια των σχολών να « διορθώσουν» εγκαίρως και να λειτουργήσουν φέτος , όπως ίσως θα επιθυμούσαν.
- Την ανάγκη οι « προσαρμογές» προγράμματος να αναγνωριστούν εγκύρως από το αλλοδαπό μητρικό ίδρυμα με διαδικασία προβλεπόμενη στο νόμο.,( άρθρο 140) και βεβαίως να επανελεγχθούν από την ΕΘΑΑΕ.
———————————————————————-
Τίθεται όμως φοβούμαι και ζήτημα νομιμότητας ή/ και ανακλητού των αρχικών αδειών, οι οποίες πιστεύω ότι θα προσβληθούν, δεδομένου ότι ως φαίνεται τα ανεπαρκή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ουδέποτε είχαν αναγνωρισθεί πλήρως και ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ , από τις μητρικές σχολές, αφού η σχετική υπογεγραμμένη πρωτότυπη ( ακαδημαϊκή και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ) validation λείπει από τους φακέλους τους.
Σε κάθε περίπτωση τυχόν υπάρχουσα ακαδημαϊκή και επαγγελματική validation (πράγμα άκρως ΑΜΦΙΒΟΛΟ) θα πρέπει να αναθεωρηθεί λιγότερο ή περισσότερο ριζικά , ζήτημα που χρειάζεται μπόλικο χρόνο και καθιστά βεβαίως τις υφιστάμενες άδειες νομικώς προβληματικές και την ως τότε νόμιμη λειτουργία των σχολών νομικώς ΚΑΙ πραγματικώς ΑΔΥΝΑΤΗ.
————————————————————————-
Πρόκειται μάλλον, αν τα ανωτέρω ισχύουν , για ισχυρό , ηχηρότατο κόλαφο.