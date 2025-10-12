Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας, διοργάνωσε μεγάλη εκδήλωση για μικρούς και μεγάλους στην Πλατεία Συντάγματος την Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2025. Τη δράση τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, ο Υφυπουργός Υγείας, κ. Δημήτρης Βαρτζόπουλος και ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ., Dr. Αντώνιος Αυγερινός.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας του Ε.Ε.Σ., πραγματοποιήθηκε διαδραστικό παιχνίδι αναγνώρισης και έκφρασης των συναισθημάτων σε μαθητές του Α’ Αρσακείου Τοσιτσείου Εκάλης, ενώ παρασχέθηκε ενημέρωση και πληροφόρηση στους πολίτες για τα τρέχοντα προγράμματα και δράσεις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, που αφορούν την παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ενδυνάμωσης και συμβουλευτικής. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις δράσεις για την υποστήριξη των συνανθρώπων μας που ζουν σε επισφαλή στέγη, την προαγωγή της Ψυχικής Υγείας και τις Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας.

