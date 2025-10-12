Με ιδιαίτερη λαμπρότητα, παρουσία του προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, γιορτάστηκε η 81 επέτειος της απελευθέρωσης της Αθήνας από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής, στις 12 Οκτωβρίου 1944.

Επίκεντρο των εορτασμών, ο ιερός βράχος της Ακρόπολης, όπου πραγματοποιήθηκε η έπαρση της σημαίας με άγημα της προεδρικής φρουράς, ενώ πλήθος κόσμου παραβρέθηκε στη συγκινητική τελετή.

Η απελευθέρωση της Αθήνας σήμανε την αρχή του τέλους της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα, όταν οι τελευταίες γερμανικές δυνάμεις αποχώρησαν από την πόλη, μετά από 1264 μέρες κατοχής. Η ημερομηνία αυτή σηματοδοτεί την επίσημη λήξη της περιόδου Κατοχής. Οι κάτοικοι ξεχύθηκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν την απελευθέρωση με αυθόρμητες εκδηλώσεις χαράς.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 4 Οκτωβρίου, οι γερμανικές δυνάμεις άρχισαν να αποχωρούν από τις απομακρυσμένες φρουρές τους, ενώ συγχρόνως άρχισαν να επιχειρούν και οι πρώτες συμμαχικές δυνάμεις στην Ελλάδα.