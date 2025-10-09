Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την πλήρη εφαρμογή του Προσωπικού Αριθμού (Π.Α.), που από το φθινόπωρο του 2025 θα αποτελεί το μοναδικό μέσο ταυτοποίησης των πολιτών σε όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο. Ο νέος αριθμός έρχεται να αντικαταστήσει ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, ενώ όσοι δεν τον εκδώσουν εγκαίρως έως τις 5 Νοεμβρίου 2025, κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με σοβαρές δυσκολίες σε βασικές διαδικασίες, όπως η υποβολή φορολογικών δηλώσεων, η πληρωμή εισφορών ή η πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου.

Την ίδια στιγμή, από το καλοκαίρι του 2026 τίθεται σε ισχύ και η νέα ευρωπαϊκή ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία οι παλιές αστυνομικές ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον αποδεκτές για ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς θεωρούνται χαμηλής ασφάλειας, βασισμένες σε προδιαγραφές της δεκαετίας του 1960. Μέχρι τότε, οι πολίτες θα μπορούν να ταξιδεύουν εντός ΕΕ χρησιμοποιώντας διαβατήριο.

Οι νέες ταυτότητες

Η έκδοση του Προσωπικού Αριθμού βήμα προς βήμα

Η διαδικασία για την απόκτηση του Προσωπικού Αριθμού είναι απλή και πλήρως ψηφιακή. Οι πολίτες μπορούν να την ολοκληρώσουν μέσα από την πλατφόρμα myinfo.gov.gr χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet, ή εναλλακτικά, μέσω ΚΕΠ και Προξενικών Αρχών.

Βήματα έκδοσης:

Είσοδος στην εφαρμογή με κωδικούς Taxisnet.

Επιβεβαίωση των προσωπικών στοιχείων.

Επιλογή «Έκδοση Προσωπικού Αριθμού».

Αυτόματη δημιουργία του Προσωπικού Αριθμού.

Ο Προσωπικός Αριθμός αποτελείται από 12 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες, εκ των οποίων τουλάχιστον οι 9 είναι αριθμοί. Περιλαμβάνει τρία αλφαριθμητικά στοιχεία ως πρόθεμα και τα εννέα ψηφία του ΑΦΜ, ενώ το τρίτο ψηφίο λειτουργεί ως ψηφίο ελέγχου εγκυρότητας (check digit).