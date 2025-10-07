Καταστράφηκε ολοσχερώς και βυθίστηκε ένα ιστιοπλοϊκό στην Αλόννησο που είχαν νοικιάσει τουρίστες και άρπαξε φωτιά.

Η παρέα αποτελούμενη από τέσσερα άτομα νοίκιασε για μια εβδομάδα το σκάφος από τη Σκιάθο, ώστε να κάνουν το γύρο των Σποράδων.

Σύμφωνα με το Star, το βράδυ της Δευτέρας έδεσαν σε λιμάνι στην Αλόννησο και κατέβηκαν να φάνε.

Περίπου στις 10 το βράδυ ξέσπασε φωτιά στο σκάφος, με το Λιμενικό να ανταποκρίνεται άμεσα και δυνάμεις της Πυροσβεστικής να δίνουν μάχη για πάνω από έξι ώρες με τις φλόγες.

Τελικά, το σκάφος καταστράφηκε ολοσχερώς και βυθίστηκε, ενώ ο ιδιοκτήτης του δίνει κατάθεση στις αρχές, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι η αστυνομία εξετάζει η φωτιά να προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα ή αμέλεια.