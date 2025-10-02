Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Αθηναίων έθεσε σε εφαρμογή τον Μηχανισμό Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καιρικών Συμβάντων, με στόχο την αντιμετώπιση κυρίως πλημμυρικών προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία στην πρωτεύουσα.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της πόλης και με βάση τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου, «κινητοποιούμε μηχανισμό αντιμετώπισης έκτακτων καιρικών φαινομένων σε περιοχές αυξημένου κινδύνου πλημμύρας».

Συγκεκριμένα κινητοποιήθηκαν τέσσερα ειδικά οχήματα που έχουν διασκευαστεί ειδικά για την Πολιτική Προστασία και φέρουν τα ανάλογα μηχανήματα απόφραξης και απάντλησης υδάτων. Ενεργοποιήθηκε το μητρώο εργοληπτών με τέσσερα συνεργεία με δύο αντλητικά συγκροτήματα το καθένα. Στη συμβολή των οδών Αίμωνος & Αντιγόνης, που πλημμυρίζει πολύ συχνά, υπήρχε για υποστήριξη και JCB μαζί με φορτηγό. Επίσης τα συνεργεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης όσο και του εργολήπτη μετέβησαν σε σημεία όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο προκειμένου για επίβλεψη και απάντληση υδάτων.

Καθαρίστηκε ξανά το ρέμα Αυλίζας

Σε εκ νέου καθαρισμό του ρέματος Αυλίζας, μετά από παράνομη ρίψη μπαζών, επίπλων και άλλων απορριμμάτων, προέβη η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής υπό την εποπτεία του αντιπεριφερειάρχη Δημήτρη Δαμάσκου.

Στο πλαίσιο αυτό, τα συνεργεία βρίσκονταν από νωρίς το πρωί εκεί και θα παραμείνουν για όσο διάστημα χρειαστεί για να καθαριστεί πλήρως η κοίτη του ρέματος. Να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο ρέμα είχε ξανακαθαριστεί πριν λίγους μήνες βάσει του προγράμματος καθαρισμού ρεμάτων που υλοποιεί η Περιφέρεια.

Σε σχετική δήλωσή του ο αντιπεριφερειάρχης υπογράμμισε την ανάγκη για κοινωνική ευαισθητοποίηση στο θέμα της προστασίας των ρεμάτων, ούτως ώστε στο μέλλον να μειωθούν τα φαινόμενα που υποβαθμίζουν το φυσικό περιβάλλον και δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες για την ασφάλεια των συμπολιτών μας εν όψει ιδίως και της επερχόμενης χειμερινής περιόδου.