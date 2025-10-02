Με κεντρικό μήνυμα «Παραγωγικότητα: Εθνικός Στόχος, Συλλογική Ευθύνη» #SEV4Growth πραγματοποιείται, την Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025 στις 19:00, η Ανοιχτή Εκδήλωση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης» (κατόπιν πρόσκλησης).

Επίτιμος καλεσμένος είναι ο Dr Joachim Nagel, Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Γερμανίας και Μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο οποίος θα συνομιλήσει στη σκηνή με τον δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα.

Ομιλίες θα πραγματοποιήσουν ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος Δ.Σ. του ΣΕΒ κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος.

Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του η Α.Ε. o Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας.