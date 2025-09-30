Ο κακός χαμός έγινε στο δημοτικό συμβούλιο Μεσολογγίου, με πρώην δήμαρχο να λέει σε πρόεδρο των εργαζομένων ότι «πέθανε» και πως θα κυκλοφορεί «στο δρόμο με φουστίτσα».

Πιο αναλυτικά, ο πρώην δήμαρχος Νίκος Καραπάνος άφησε να εννοηθεί ότι η διευθύντρια του δήμου άλλαξε στάση, ενδεχομένως για να ευνοηθεί στις κρίσεις των υπαλλήλων.

Αυτό προκάλεσε την αντίδραση του προέδρου των εργαζομένων του δήμου Βασίλη Μπαρμπετάκη, που έκανε λόγο για «λάσπη στον ανεμιστήρα». «Θα έπρεπε να ντρέπονται, είναι για τον εισαγγελέα», είπε, με τον πρώην δήμαρχο να διερωτάται αν ο κ.Μπαρμπετάκης έχει συγγένεια με συγκεκριμένο πρόσωπο στο δήμο.

«Ο κ. Μπαρμπετάκης δεν καταλαβαίνει ότι δεν εκπροσωπεί μόνο τον εαυτό του», είπε χαρακτηριστικά.

Οι τόνοι συνέχισαν να ανεβαίνουν λοιπόν, με την πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου να προσπαθεί να ηρεμήσει τα πνεύματα, χωρίς αποτέλεσμα.

Ο πρώην δήμαρχος Νίκος Καραπάνος πάνω στο χαμό λοιπόν, φώναξε σας φτύνουν και νομίζετε ότι βρέχει, ενώ ανέφερε σε έντονο ύφος προς τον πρόεδρο των εργαζομένων: «Πέθανες, πέθανες, θα περπατάς στον δρόμο με φουστίτσα».