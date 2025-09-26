Δέκα χρόνια μετά τον τραγικό χαμό του Βαγγέλη Γιακουμάκη, η οικογένειά του βιώνει στιγμές βαθιάς συγκίνησης και συναισθηματικής φόρτισης στο χωριό Σελλί Ρεθύμνου, εκεί όπου μεγάλωσε ο αδικοχαμένος φοιτητής.

Την Κυριακή 7 Ιουλίου 2025, τελέστηκαν τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Ιερομάρτυρος Ευαγγέλου, ενός μικρού ναού που ανεγέρθηκε στη μνήμη του Βαγγέλη, με πρωτοβουλία της οικογένειάς του. Τα εγκαίνια τέλεσε ο Μητροπολίτης Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου, κ. Πρόδρομος, παρουσία συγγενών, φίλων και συγχωριανών.

Στον ίδιο ναό, πραγματοποιήθηκε και ο γάμος της αδελφής του Βαγγέλη, Ελένης. Η νεαρή γυναίκα, που έχει αποκτήσει μια κόρη, επέλεξε να παντρευτεί στο εκκλησάκι που χτίστηκε για τον αδελφό της, συνδέοντας έτσι τη νέα αρχή στη ζωή της με την τιμή στη μνήμη του.

Συγκινητική ήταν η εικόνα του πατέρα, Ανδρέα Γιακουμάκη, ο οποίος για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία εμφανίστηκε ξυρισμένος και με κοντά μαλλιά — μια κίνηση που είχε αποφύγει από τον θάνατο του γιου του, ως σύμβολο πένθους.

Όπως ο ίδιος έχει πει στο παρελθόν, η απώλεια του Βαγγέλη άφησε ένα κενό που δεν μπορεί να καλυφθεί, αλλά μέσα από τη συνέχεια της ζωής των παιδιών του, βρίσκει τη δύναμη να στέκεται όρθιος.

Ο Βαγγέλης Γιακουμάκης, φοιτητής της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων, είχε βρεθεί νεκρός τον Μάρτιο του 2015, μετά την εξαφάνισή του τον Φεβρουάριο της ίδιας χρονιάς. Η υπόθεση συγκλόνισε το πανελλήνιο, καθώς ήρθε στο φως πως ήταν θύμα συστηματικής βίας και παρενόχλησης από συμφοιτητές του. Το όνομά του έγινε συνώνυμο με το φαινόμενο του bullying, ευαισθητοποιώντας την κοινωνία ενάντια στην ψυχολογική και σωματικά βία.