Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, 20 Σεπτεμβρίου, στον δρόμο Μακρολίβαδου – Παλαμά, του δήμου Δομοκού Φθιώτιδας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ατόμων, εκ των οποίων μία γυναίκα που φέρει σοβαρά τραύματα.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Συγκεκριμένα, στο ύψος περίπου της εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με σφοδρότητα με αγελάδα που βρισκόταν στο δρόμο.

Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί σοβαρά η συνοδηγός του οχήματος και μητέρα του οδηγού, ενώ ελαφρύτερα τραυματίστηκε ο οδηγός και η σύζυγός του που καθόταν στο πίσω κάθισμα.

Το αυτοκίνητο είχε κατεύθυνση προς Παλαμά και προορισμό το Κέντρο Υγείας Δομοκού, όπου πήγαιναν να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια για τη μητέρα του οδηγού. Τελικά, η γυναίκα μετά το τροχαίο χρειάστηκε να διακομιστεί στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου υπεβλήθη άμεσα σε χειρουργική επέμβαση και παραμένει νοσηλευόμενη.

Από το αστυνομικό τμήμα Δομοκού που ανέλαβε την προανάκριση του τροχαίου ατυχήματος, συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της αγελάδας, ο οποίος και αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του Εισαγγελέα Υπηρεσίας.