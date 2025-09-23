Τρένο παρέσυρε αυτοκίνητο σε διάβαση στο Σουφλί το πρωί της Τρίτης.

Σύμφωνα με το evrosnews, η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο από Ορεστιάδα προς Αλεξανδρούπολη, λίγο μετά τον βόρειο κόμβο παρέσυρε ένα μικρό φορτηγάκι το οποίο επιχείρησε να περάσει την διάβαση που υπάρχει μετά τα σφαγεία, σε διάβαση που δεν έχει προστατευτικές μπάρες και είναι αφύλακτη.

Ο οδηγός του φορτηγού, σύμφωνα με την ΕΡΤ, είναι ελαφρά τραυματισμένος και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου με την κατάσταση του να κρίνεται σταθερή.

Η αμαξοστοιχία έχει ακινητοποιηθεί λόγω της ζημίας που υπέστη από τη σύγκρουση, ενώ αναμένεται να έρθει δεύτερη μηχανή να την τραβήξει.