Οι Αθηναίοι είχαν σήμερα την ευκαιρία να δουν πώς θα έμοιαζε μια μεγαλούπολη χωρίς αυτοκίνητα, χάρη στις εκδηλώσεις που διοργάνωσε ο δήμος Αθηναίων για την Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο.

Από το βράδυ του Σαββάτου επιβλήθηκαν κυκλοφοριακοί περιορισμοί στην οδό Αθηνάς και από το πρωί της Κυριακής ο δρόμος ανήκε αποκλειστικά σε πεζούς και ποδηλάτες. Εκεί όπου συνήθως επικρατεί μποτιλιάρισμα, φιλοξενήθηκαν ομάδες που έκαναν γιόγκα, εργαστήρια για παιδιά, μαθήματα σκέιτμπορντ, θεατρικά παιχνίδια και δράσεις για την οδική ασφάλεια.

«Αθηνάς χωρίς αμάξι και Αθήνα χωρίς αμάξι. Ο στόχος είναι ακριβώς να δώσουμε χώρο στους πολίτες, στα ποδήλατα. Εδώ είναι η αφετηρία και θα εγκαινιάσουμε έναν ποδηλατόδρομο που έχουμε σημειώσει. Θα τον “τρέξουμε” για να δούμε αν είναι σωστός για να προχωρήσουμε μετά δυνατά. Όλη τη μέρα σήμερα περιμένουμε τον κόσμο να έρθει να δει τις πολύ ωραίες δράσεις που έχουμε για την Αθήνα. Χωρίς αυτοκίνητα, άνθρωποι, ποδήλατα, πεζοί και πολλά παιδιά», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας λίγο πριν ξεκινήσει η ποδηλατική διαδρομή.

Ένα 24ωρο γιορτής

Η μεγάλη διοργάνωση άρχισε το βράδυ του Σαββάτου, όταν η οδός Αθηνάς – από την Ευριπίδου ως το Μοναστηράκι – μετατράπηκε για μία μέρα σε χώρο χωρίς οχήματα. Η έναρξη έγινε με ένα εντυπωσιακό Disco Roller Party, ενώ ακολούθησαν νυχτερινές κινηματογραφικές προβολές κάτω από τον έναστρο ουρανό.

Δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους

Την Κυριακή από το πρωί, το κέντρο της Αθήνας γέμισε με ποικίλες δράσεις: από γιόγκα και fitness μέχρι ειδικά παιδικά εργαστήρια, πίστες δεξιοτεχνίας για ποδήλατα με πινακίδες του ΚΟΚ, θεατρικά παιχνίδια και κόμικ. Οι επισκέπτες συμμετείχαν επίσης σε μαθήματα σκέιτμπορντ και δοκίμασαν να φτιάξουν δικές τους καλλιτεχνικές καρικατούρες.

Το φινάλε με μουσική

Το φεστιβάλ κορυφώνεται το απόγευμα με DJ sets από γνωστούς ραδιοφωνικούς παραγωγούς, ενώ στις 18:30 η αυλαία, με βάση το πρόγραμμα, θα πέσει με μεγάλη συναυλία του Πάνου Βλάχου, σηματοδοτώντας το τέλος ενός 24ώρου όπου η πόλη άνηκε ολοκληρωτικά σε πεζούς και ποδηλάτες.