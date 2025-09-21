Σε λάθος αποδίδει την τραγωδία στην Αρκαδία, αυτόπτης μάρτυρας, αναφέροντας ότι οι δύο κυνηγοί αλληλοπυροβολήθηκαν, με τον έναν να πέφτει νεκρό και τον άλλον να τραυματίζεται.

Μιλώντας στο Star για το τραγικό περιστατικό που έγινε κατά τη διάρκεια κυνηγιού αγριογούρουνου, όπου είχαν πάει τέσσερις φίλοι, δήλωσε: «Ένα λάθος. Αλληλοτουφεκίστηκαν οι άνθρωποι. Από λάθος, από λάθος την πλήρωσε ένας άνθρωπος».

«Νομίζανε ότι ήταν το αγριογούρουνο όπως ήταν και οι δύο μέσα στα βάτα σε πυκνό και τουφεκίστηκαν. Και ο ένας έχει τύψεις και ο άλλος μπήκε στο χώμα», πρόσθεσε στη συνέχεια.