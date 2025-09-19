Ισχυροί άνεμοι και δυσμενείς καιρικές συνθήκες προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στα δρομολόγια πλοίων προς τη Μήλο τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, με αποτέλεσμα τρία διαφορετικά επιβατηγά-οχηματαγωγά να μην καταφέρουν να προσεγγίσουν το λιμάνι του νησιού.

Συγκεκριμένα, ο πλοίαρχος του επιβατηγού-οχηματαγωγού «ΚΝΩΣΣΟΣ ΠΑΛΑΣ» που εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο από Πειραιά προς Μήλο και Ηράκλειο, ενημέρωσε τη Λιμενική Αρχή Μήλου ότι η προσέγγιση κρίνεται επισφαλής. Στο λιμάνι ανέμεναν να επιβιβαστούν 51 επιβάτες και 4 Ι.Χ. οχήματα, ενώ θα αποβιβάζονταν 175 επιβάτες, 13 Ι.Χ.Ε. και 6 δίκυκλα.

Αντίστοιχη ενημέρωση έδωσε και ο πλοίαρχος του «ΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΛΛΑΣ» το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από Ηράκλειο προς Μήλο και Πειραιά. Και σε αυτήν την περίπτωση η προσέγγιση δεν ήταν δυνατή λόγω των ανέμων. Στη Μήλο περίμεναν να επιβιβαστούν 165 επιβάτες, 17 Ι.Χ.Ε. και 7 δίκυκλα, ενώ επρόκειτο να αποβιβαστούν 14 επιβάτες, 1 Ι.Χ.Ε. και 2 δίκυκλα.

Παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε και με το επιβατηγό-οχηματαγωγό «ΣΟΥΠΕΡ ΤΖΕΤ 2» το οποίο είχε προγραμματισμένο δρομολόγιο από Φολέγανδρο προς Μήλο, Σίφνο και Πάρο. Ο πλοίαρχος ενημέρωσε ότι δεν ήταν εφικτό να δέσει στο λιμάνι, με αποτέλεσμα να μείνουν εκτός επιβίβασης 95 επιβάτες, ενώ δεν αποβιβάστηκαν οι 20 επιβάτες που βρίσκονταν στο πλοίο.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, οι επιβάτες που επηρεάστηκαν θα προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας.