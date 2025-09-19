«Ήμασταν 11.000 πανελληνίως, είμαστε 4.500 περίπου τώρα και μειωνόμαστε συνεχώς», είπε ο Θεόδωρος Μάλλιος, πρόεδρος της πανελλήνιας ομοσπονδίας μισθωτών περιπτέρων.

Ο ίδιος μιλώντας στο Action24, εξήγησε ότι οι λόγοι που οδήγησαν στη μείωση των περιπτέρων είναι «οι απανωτές κρίσεις, με πρώτη και χειρότερη την οικονομική. Από εκεί και πέρα ακολούθησε η πανδημική και ολοκληρώθηκε με την ενεργειακή».

«Μας έχουν πλήξει επίσης πάρα πολύ σοβαρά, οι αλυσίδες των minimarkets στα οποία συμμετέχουν και οι αλυσίδες των supermarkets και θα έχει και ακόμα χειρότερα αποτελέσματα γιατί αυτό θα εξελιχθεί».

«Κατά τη γνώμη μου, στη συνέχεια θα υπάρξει ένας πόλεμος μεταξύ τους γιατί δεν μπορούν όλοι αυτοί να επιβιώσουν και θα την πληρώσουν οι πιο αδύναμοι, όπως είναι φυσικό. Αλλά το ζήτημα είναι τι κάνουμε εμείς ως περίπτερα», σημείωσε ο πρόεδρος της πανελλήνιας ομοσπονδίας μισθωτών περιπτέρων.

«Παντού έχουν κλείσει περίπτερα αλλά θα έλεγα ότι στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη έχουν κλείσει τα περισσότερα. Έχουν χάσει και 70% της δύναμης που υπήρχε πριν».

Αναφορικά με το πόσο κοστίζει το ενοίκιο για ένα περίπτερο στο κέντρο της Αθήνας, ο Θεόδωρος Μάλλιος είπε: «Δεν υπάρχει τίποτα το ενιαίο. Μην ακούτε “Σύνταγμα” και θεωρείται ότι όλα είναι πολύ καλά περίπτερα και ότι όλα πληρώνουν πολύ μεγάλα ενοίκια. Εξαρτάται πρώτα απ’ όλα από το ποιος είναι ο περιπτεράς που εκμεταλλεύεται το περίπτερο και δεύτερον τι σχέση έχει με εκείνον που του το ενοικιάζει. Ή εάν το πήρε σε πλειστηριασμό τα τελευταία χρόνια, μέχρι πού έφτασε αυτό το περίπτερο για να το πάρει. Ένα ενοίκιο μπορεί να ξεκινάει από 300 ευρώ και να φτάνει τις 3.000 ευρώ».