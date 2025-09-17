Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης στις Αρχές της Ηλείας, όταν μία κλήση στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης προκάλεσε άμεση κινητοποίηση. Μια 30χρονη γυναίκα, βρισκόμενη στην περιοχή της ΣΕΤΤΗΛ στον Πύργο, επικοινώνησε με το «100» και δήλωσε την πρόθεσή της να βάλει τέλος στη ζωή της.

Του ανταποκριτή μας από το patrisnews.com στην Ηλεία

Η ανταπόκριση των αστυνομικών της Ομάδας ΔΙΑΣ και του Αστυνομικού Τμήματος Πύργου ήταν ακαριαία. Με την ενημέρωση για το περιστατικό, οι περιπολίες έσπευσαν στο σημείο, προκειμένου να προσεγγίσουν την 30χρονη πριν προβεί σε οποιαδήποτε επικίνδυνη ενέργεια.

Οι αστυνομικοί πλησίασαν τη γυναίκα και ξεκίνησαν διαδικασία διαπραγμάτευσης. Κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα κλίμα εμπιστοσύνης, με στόχο να την ηρεμήσουν όπως και έγινε.

Η 30χρονη μεταφέρθηκε αμέσως με περιπολικό στο Αστυνομικό Τμήμα Πύργου, όπου και παραμένει σε προστατευτική φύλαξη. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η γυναίκα αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα.

Το επόμενο βήμα είναι η έκδοση εισαγγελικής εντολής, η οποία θα επιτρέψει τη μεταφορά της σε κατάλληλη δομή για ψυχιατρική εξέταση και την παροχή της απαραίτητης υποστήριξης.