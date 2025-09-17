Κορυφώνεται η αγωνία των κτηνοτρόφων στη Θεσσαλία, καθώς το μεσημέρι της Τετάρτης σημειώθηκε ένταση στην έδρα της περιφέρειας, μετά την ολοκλήρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποίησαν έξω από το κτίριο.

Οι κτηνοτρόφοι, δηλώνοντας ότι βρίσκονται πλέον σε «ώρα μηδέν», εισήλθαν στο κτίριο της περιφέρειας και απαίτησαν εξηγήσεις τόσο από τον περιφερειάρχη, Δημήτρη Κουρέτα, όσο και από στελέχη της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, σύμφωνα με το larissanet.

Μεταξύ των αιτημάτων τους ήταν:

Άμεση λήψη μέτρων για τη διάσωση των κοπαδιών

Καθολικός εμβολιασμός των ζώων κατά της ευλογιάς

Τερματισμός της μαζικής θανάτωσης των προβάτων

Ο περιφερειάρχης, σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της έντασης, ενημέρωσε τους κτηνοτρόφους για τις ενέργειες της περιφέρειας από τα τέλη του 2024 σχετικά με την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Όπως ανέφερε, από την προσεχή Δευτέρα θα τεθούν σε λειτουργία απολυμαντικοί σταθμοί σε όλη τη Θεσσαλία, στο πλαίσιο των μέτρων βιοασφάλειας.

Ωστόσο, όταν κλήθηκε να πάρει ξεκάθαρη θέση για το κρίσιμο ζήτημα του εμβολιασμού, παρέπεμψε στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), τονίζοντας ότι πρόκειται για αποκλειστική του αρμοδιότητα.

Παράλληλα, οι κτηνοτρόφοι ανακοίνωσαν συμβολικό αποκλεισμό της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της περιφέρειας Θεσσαλίας, δηλώνοντας αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι να υπάρξει σαφής και αποτελεσματική πολιτική παρέμβαση.