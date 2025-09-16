Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Κυριακής 14 Σεπτεμβρίου στην πιάτσα ταξί του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος», όταν ένας οδηγός φέρεται να απείλησε με μαχαίρι συνάδελφό του, έπειτα από διαφωνία για το ποιος θα αναλάβει μια κούρσα.

«Ο συγκεκριμένος παραβατικός συνάδελφος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν. Κάνει συνεχώς παραβιάσεις της σειράς προτεραιότητας και έχει εμπλακεί σε περιστατικά ακόμα και με κλοπές από επιβάτες», είπε ο Πέτρος Δίπλαρος, αντιπρόεδρος του Σωματείου Οδηγών Ταξί Αττικής, που ήταν μάρτυρας του περιστατικού.

Ο ίδιος μιλώντας στην ΕΡΤ για τα όσα έγιναν, εξήγησε ότι η ένταση ξεκίνησε όταν ο συγκεκριμένος οδηγός επιχείρησε να παρακάμψει τη σειρά, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση άλλου συναδέλφου, ο οποίος τον είχε καταγγείλει και στο παρελθόν.

«Ο συνάδελφος τον κάλεσε στην πιάτσα του αεροδρομίου και εκεί του επιτέθηκε, του έπεσε και η θήκη του μαχαιριού. Ευτυχώς, υπήρχαν αρκετοί άνθρωποι για να παρέμβουν και εννοείται ότι επενέβη και η αστυνομία».

Ο αντιπρόεδρος του σωματείου τόνισε ότι «ο τρόπος που λειτουργεί ο νόμος επιτρέπει να συμβαίνουν αυτά τα περιστατικά. Έχουμε ζητήσει από το 2012 την ψηφιοποίηση και επανεξέταση των ειδικών αδειών, ώστε να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι οδηγοί που μεταφέρουν το επιβατικό κοινό. Είναι λειτούργημα το επάγγελμά μας και δεν μπορεί οποιοσδήποτε να ανεβαίνει σε δημόσια οχήματα χωρίς έλεγχο».

Από την πλευρά του, ο Χρήστος Συνδρεβέλης, αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, είπε: «Η Τροχαία ξέρετε πάρα πολύ καλά το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει εντείνει τους ελέγχους και καθημερινά καταγράφονται παραβάσεις και είναι στο δρόμο όλη η Τροχαία. Όμως από την Τροχαία θα πρέπει να γίνει αντιληπτό αυτό», τόνισε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ενέργειες των οδηγών πρέπει να αντιμετωπίζονται όχι μόνο ποινικά αλλά και πειθαρχικά: «Ο κλάδος των αυτοκινητιστών έχει πειθαρχικό κώδικα και πειθαρχικό συμβούλιο. Θα πρέπει να παρέμβει και να λάβει πειθαρχικές αποφάσεις για τον συγκεκριμένο οδηγό», σημείωσε.

Το Σωματείο Οδηγών Ταξί Αττικής επαναλαμβάνει την ανάγκη για αυστηρότερη εποπτεία και διαφάνεια, ώστε να προστατευτούν τόσο οι οδηγοί όσο και οι επιβάτες και καλεί την Πολιτεία να προχωρήσει άμεσα σε ψηφιοποίηση των ειδικών καρτών και επανέλεγχο των φακέλων.