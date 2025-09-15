Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων έχει σχηματιστεί στον Κηφισό, ύστερα από τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν τρία οχήματα.

Η σύγκρουση των τριών οχημάτων προκαλεί αυτή την ώρα σοβαρό πρόβλημα στην κυκλοφορία στη λεωφόρο Κηφισού στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος της οδού Λένορμαν.

Προβλήματα στην κυκλοφορία υπάρχουν και στην Κηφισίας και στη Μεσογείων, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό:

Συγκεκριμένα:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10΄-15΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία, 5΄-10΄στην έξοδο για Πειραιά.

15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία,

