Τις σκηνές πανικού που εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης του τραμ με το λεωφορείο επί της οδού Μικράς Ασίας στον Πειραιά περιγράφει επιβάτης που βρισκόταν στο τραμ.

Μάλιστα, ο συγκεκριμένος άνδρας όπως δήλωσε είχε βρεθεί και στο ατύχημα που ενεπλάκησαν δύο λεωφορεία στις αρχές του Ιουλίου στη Βούλα.

«Λένε ότι ένιωσε αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του και το φως του (ο μηχανοδηγός του τραμ). Τελευταία αντέδρασε τραβώντας χειρόφρενο. Ήμουν και στο λεωφορείο της Βούλας, είμαι ακόμα τραυματίας. Αυτό που έγινε με τα δύο λεωφορεία. Τα τραύματά μου είναι… ακόμα, ήμουν πίσω από τον οδηγό. Χτύπησα στο παρμπρίζ» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Για το αποψινό ατύχημα είπε ότι δύο τρία άτομα τραυματίστηκαν στο τραμ, πως είχαν ταραχτεί, καθώς και ότι μετά τη σύγκρουση επικράτησαν σκηνές πανικού. «Εγώ δεν χτύπησα, απλώς ένιωσα το αίσθημα του φόβου» σημειώνει καταλήγοντας.

ΣΤΑΣΥ: «Ο οδηγός ένιωσε αδιαθεσία»

Σας ενημερώνουμε, πως στις 18:30 σήμερα Τετάρτη 10/09, όχημα του Τραμ συγκρούστηκε με σταματημένο αστικό λεωφορείο επί της οδού Μικράς Ασίας στον Πειραιά, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό επιβατών, καθώς και των οδηγών των 2 οχημάτων. Στο σημείο έχουν κληθεί και επιχειρούν η Τροχαία και το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και τα λεγόμενα του οδηγού του Τραμ, ο οδηγός ένοιωσε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του δρομολογίου και προσέκρουσε στο αστικό λεωφορείο. Πριν τη σύγκρουση, τέθηκε σε λειτουργία το σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης του συρμού και περιόρισε τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Η βάρδια του οδηγού είχε ξεκινήσει στις 4 σήμερα το απόγευμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία από το βαρδιολόγιο της ΣΤΑ.ΣΥ, ο εν λόγω οδηγός το περασμένο Σαββατοκύριακο δεν εργαζόταν, ενώ τη Δευτέρα και την Τρίτη πραγματοποίησε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 8ωρη βάρδια.