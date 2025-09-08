Ισχυρός σεισμός έπληξε την Εύβοια λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης, προκαλώντας ανησυχία σε χιλιάδες πολίτες και ταρακουνώντας και την Αττική. Ο σεισμός, μεγέθους 5,2 Ρίχτερ, είχε επίκεντρο κοντά στα Νέα Στύρα και έγινε ιδιαίτερα αισθητός.

Οι σεισμολόγοι Ευθύμης Λέκκας και Γεράσιμος Παπαδόπουλος τόνισαν ότι πρόκειται για περιοχή που δεν δίνει συνήθως μεγάλους σεισμούς, ωστόσο προειδοποίησαν πως θα ακολουθήσουν μετασεισμοί. Δείτε αναλυτικά τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση σεισμού, ώστε να προστατευθείτε εσείς και οι δικοί σας άνθρωποι.

Κατά τη διάρκεια του σεισμού

Παραμείνετε ψύχραιμοι και μείνετε εκεί που βρίσκεστε .

. Εφαρμόστε τη μέθοδο «Πέσε – Καλύψου – Κρατήσου»: σκύψτε, καλυφθείτε κάτω από ένα γερό τραπέζι ή γραφείο και κρατηθείτε γερά.

Μακριά από παράθυρα, βαριά έπιπλα ή αντικείμενα που μπορεί να πέσουν.

Μην βγαίνετε σε μπαλκόνια, μην χρησιμοποιείτε ανελκυστήρες .

. Αν είστε έξω , απομακρυνθείτε από κτίρια, καλώδια και γέφυρες και κινηθείτε σε ανοιχτό χώρο.

, απομακρυνθείτε από κτίρια, καλώδια και γέφυρες και κινηθείτε σε ανοιχτό χώρο. Εάν βρίσκεστε σε αυτοκίνητο, σταματήστε με ασφάλεια και μείνετε μέσα μέχρι να ολοκληρωθεί η δόνηση, αποφεύγοντας σήραγγες και γέφυρες.

Πριν τον σεισμό

Γνωρίστε πού βρίσκονται οι γενικοί διακόπτες ρεύματος, νερού και αερίου , ώστε να τους απενεργοποιήσετε μετά τη δόνηση.

, ώστε να τους απενεργοποιήσετε μετά τη δόνηση. Στερεώστε καλά ράφια, βιβλιοθήκες και ντουλάπια, ενώ τα βαριά αντικείμενα τοποθετήστε τα χαμηλά.

Δημιουργήστε ένα κιτ έκτακτης ανάγκης με φακό, σφυρίχτρα, φάρμακα και φορητό ραδιόφωνο.

με φακό, σφυρίχτρα, φάρμακα και φορητό ραδιόφωνο. Ορίστε σημείο συνάντησης με την οικογένεια για περίπτωση εκκένωσης.

Μετά τον σεισμό

Να είστε έτοιμοι για μετασεισμούς και ελέγξτε για τυχόν τραυματισμούς γύρω σας.

και ελέγξτε για τυχόν τραυματισμούς γύρω σας. Βγείτε από το κτίριο χρησιμοποιώντας τις σκάλες, ποτέ τον ανελκυστήρα.

Πριν φύγετε, κλείστε τους διακόπτες ρεύματος, νερού και αερίου.

Κατευθυνθείτε σε ανοιχτό και ασφαλή χώρο, ακολουθώντας τις οδηγίες των Αρχών.

Μην χρησιμοποιείτε άσκοπα το τηλέφωνο ή το αυτοκίνητο, ώστε να μην εμποδίζονται οι διασώστες.

Αποφύγετε την είσοδο σε κτίρια με βλάβες ή ύποπτες διαρροές.

Χρήσιμες συμβουλές

Συζητήστε εκ των προτέρων με την οικογένειά σας ένα σχέδιο αντιμετώπισης σεισμού .

. Κρατήστε πάντα ενημερωμένη λίστα με τηλέφωνα ανάγκης (Πυροσβεστική, Αστυνομία, ΕΚΑΒ).

Ακολουθώντας αυτά τα βήματα, μπορείτε να μειώσετε σημαντικά τον κίνδυνο τραυματισμού και να προστατεύσετε τη ζωή σας σε μια φυσική καταστροφή όπως ο σεισμός.