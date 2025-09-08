Σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα προκλήθηκε το πρωί στη λεωφόρο Ποσειδώνος, όταν όχημα έπεσε από αυτοκινητάμαξα στο οδόστρωμα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ρεύμα προς Πειραιά, λίγο πριν την είσοδο στο πρώτο τούνελ, στην περιοχή της Καλλιθέας. Από την πτώση του οχήματος δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ωστόσο οι καθυστερήσεις στο σημείο είναι σημαντικές, με τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται στο σημείο για την απομάκρυνση του οχήματος και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.