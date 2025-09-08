Tροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στη Φθιώτιδα, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με νταλίκα στο ύψος του γηπέδου Λιανοκλαδίου. Το δυστύχημα έγινε λίγο πριν τις 08:30 το πρωί.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Η νταλίκα κατευθυνόταν από Λαμία προς Λιανοκλάδι και θέλησε να στρίψει αριστερά, ενώ το αυτοκίνητο κινούνταν αντιθέτως προς Λαμία. Αν και προσπάθησε να φρενάρει συγκρούστηκε με ταχύτητα πάνω στο μεγάλο όχημα με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του συνοδηγού, ενώ τραυματίστηκε και ο οδηγός, ο οποίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Στα πίσω καθίσματα επέβαιναν και μια μητέρα με το μικρό παιδί της που είναι καλά στην υγεία τους.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Αστυνομίας και Πυροσβεστικής.