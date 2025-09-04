Κινητοποιήθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης (4/9/25) η πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ για την παροχή βοήθειας σε ηλικιωμένη γυναίκα στον Καραβόμυλο, στη Φθιώτιδα.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι γείτονες άκουσαν την 81χρονη γυναίκα να καλεί σε βοήθεια, ωστόσο η πόρτα ήταν κλειδωμένη. Ειδοποίησαν την αστυνομία, την πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ, ώστε να μπορέσουν φτάσουν στην ηλικιωμένη και να βοηθήσουν.

Πυροσβέστες άνοιξαν την πόρτα και μαζί με τους διασώστες του ΕΚΑΒ εντόπισαν την γυναίκα πεσμένη στο μπάνιο χωρίς να μπορεί να σηκωθεί. Αμέσως τη μετέφεραν με ασφάλεια στο ασθενοφόρο και τελικά διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας για νοσηλεία.