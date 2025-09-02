Ο «καπετάνιος των Κυθήρων», Σπύρος Κασιμάτης, που πήρε το πλεούμενό του για να σώσει ηλικιωμένους και παιδιά από τις φωτιές που ξέσπασαν τον Ιούλιο, μίλησε στο Πρώτο Πρόγραμμα και περιέγραψε όσα έζησε, λέγοντας πως «δεν ήταν μια εύκολη πράξη».

«Εγώ εκείνη τη στιγμή διακινδύνευα πάρα πολλά. Τώρα είναι η στιγμή να τα πω», σημείωσε ο κ. Κασιμάτης, του οποίου το πλοίο υπέστη σοβαρές ζημιές όταν επιβίβαζε κόσμο για να τον οδηγήσει σε ασφαλή τοποθεσία και να τον σώσει από τις φωτιές. Μάλιστα, για τις επιδιορθώσεις βοήθησαν οι κάτοικοι των Κυθήρων, καθώς αναγνώρισαν την προσφορά του.

Ο κ. Κασιμάτης είπε: «Εκείνες τις ημέρες δεν μίλησα γι’ αυτό, αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολη η θέση μου, γιατί στην ουσία παρανόμησα και τα θέματα της ναυτιλίας δεν χαρίζουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Έκανα μία παράνομη πράξη. Υπερφόρτωσα το σκάφος γνωρίζοντας τις πιθανές κυρώσεις που θα έχω μετά από αυτό το συμβάν, ειδικά αν κάτι πήγαινε στραβά».

Ως προς την ανταπόκριση του κόσμου και την οικονομική βοήθεια που του έδωσαν, σχολίασε: «Εγώ από την αρχή ήμουν αντίθετος σε αυτή την κίνηση που έκαναν πέντε φίλοι. Δεν ήθελα ούτε καν να το ακούσω. Δεν ήθελα να συμβεί κάτι τέτοιο. Περίμενα ίσως από το κράτος μια πιο μεγάλη ευαισθησία, αλλά μετά από μέρες που είδαμε ότι δεν θα γίνει κάτι και είναι ο μοναδικός μου πόρος, είπα οκ, περιμένοντας να πάρουμε 10 με 20.000 (…). Οι φίλοι μου αυτοί να ναι καλά το κάνανε. Φυσικά πήρε μεγάλη διάσταση και με τα δικά σας μέσα (…). Κάποιοι επώνυμοι με βοήθησαν πάρα πολύ και το πράγμα “ξέφυγε”. Πιάσαμε 75.000 μέσα σε 10 μέρες, κάτι απίστευτο πιστεύω και για τα ελληνικά δεδομένα (…)».