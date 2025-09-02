Αίσιο ήταν το τέλος που είχε η περιπέτεια ενός ζευγαριού Βέλγων τουριστών, που παραθέριζαν στη Μακρινίτσα και επιχείρησαν να προσεγγίσουν την Πορταριά μέσω μονοπατιού.

Τα δύο άτομα περίπου ηλικίας 60 ετών χάθηκαν και μέσω 112 που κάλεσαν, ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική.

Οι διασώστες, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ εντόπισαν το ζευγάρι λίγο πριν τις 8 το βράδυ της Δευτέρας 1/9 στην περιοχή Μέγα Ρέμα. Και οι δύο ήταν καλά στην υγεία τους, ωστόσο έφεραν εκδορές και μώλωπες.

Στο σημείο στήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού με επικεφαλής τον Διοικητή της ΔΙΠΥΝ Μαγνησίας, Νίκο Ιερεμία, και τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου, Ευάγγελο Καραμήτζα.