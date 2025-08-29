Κάμπιγνκ στα Κύθηρα ανακοίνωσε ότι προσφέρει διαμονή στο συμβολικό ποσό του 1 ευρώ σε αναπληρωτές καθηγητές μέχρι να βρουν σπίτι.

Το Camping Kapsali Kythera σε ανάρτηση στο Facebook ανακοίνωσε τη συγκεκριμένη κίνηση, γράφοντας:

«Καλωσορίζουμε τους αναπληρωτές & τις αναπληρώτριες στα Κύθηρα!

Για να στηρίξουμε τη νέα σας αρχή στο νησί μας, προσφέρουμε διαμονή στο Κάμπινγκ Καψάλι

με συμβολικό ποσό 1€ για το διάστημα που χρειάζεστε μέχρι να βρείτε τη μόνιμη κατοικία σας».

Ο κόσμος αγκάλιασε την παραπάνω πρωτοβουλία, τονίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν εκτός αστικών κέντρων οι αναπληρωτές καθηγητές, καθώς τα ενοίκια είναι υπερβολικά υψηλά, με αποτέλεσμα αρκετοί να αρνούνται τη θέση.

«Σας ευχαριστούμε» και «είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε», ήταν μερικές αντιδράσεις.

Ωστόσο, ορισμένοι εξέφρασαν αντιρρήσεις, υποστηρίζοντας πως είναι ευθύνη του Δήμου και του κράτους να λυθεί το ζήτημα της στέγασης.

«Σε σκηνές θα κοιμούνται;» και «δεν είναι παιδιά σε διακοπές, αλλά ενήλικοι. Έτσι, θα μένουν για να μάθουν γράμματα στα παιδιά σας;», έγραφαν ορισμένα σχόλια.