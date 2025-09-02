Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον χάρτη της τεχνολογίας και το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας φροντίζει να βρεθεί στην πρώτη γραμμή αυτής της αλλαγής. Startups που αξιοποιούν το AI προσελκύουν το ενδιαφέρον διεθνών επενδυτικών funds και βάζουν την Ελλάδα στον πυρήνα μιας ραγδαία αναπτυσσόμενης αγοράς. Μάλιστα η Ελλάδα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, βρέθηκε πέρυσι στη δεύτερη θέση στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, συγκεντρώνοντας το 20% των συνολικών χρηματοδοτήσεων προς AI startups.

Η πράσινη τεχνολογία, η αγροτεχνολογία, η υγεία και η ψηφιακή εκπαίδευση αποτελούν αιχμές ενός οικοσυστήματος που ωριμάζει και δείχνει τις δυνατότητές του. Το momentum είναι ισχυρό και φέτος η ΔΕΘ το αποτυπώνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Στο Περίπτερο 17 αυτή η δυναμική παίρνει σάρκα και οστά. Ελληνικές startups που καινοτομούν, πανεπιστήμια που μετατρέπουν την έρευνα σε πράξη και θεσμικοί φορείς που στηρίζουν την εξωστρέφεια συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο, παρουσιάζοντας το πιο φρέσκο και δημιουργικό πρόσωπο της χώρας.

Η καινοτομία στο DNA της ΔΕΘ-HELEXPO

Η ΔΕΘ-HELEXPO λειτουργεί ως μοχλός τεχνολογικής ανάπτυξης για τη Θεσσαλονίκη εδώ και δεκαετίες. Από την πρώτη έκθεση πληροφορικής της χώρας τη δεκαετία του ’80 έως σήμερα, έχει στηρίξει ενεργά τον ψηφιακό μετασχηματισμό του εκθεσιακού θεσμού και έχει δώσει βήμα σε νέες τεχνολογίες.

Έτσι και φέτος, στο Περίπτερο 17 οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να δουν πώς νέες τεχνολογίες μετατρέπονται σε προϊόντα και υπηρεσίες με σαφές επιχειρηματικό αποτύπωμα. Κάθε συμμετοχή αντιπροσωπεύει έναν τομέα με αυξημένη ζήτηση και προοπτικές ανάπτυξης: από την αεροτεχνολογία και την εκπαίδευση μέχρι τη βιομηχανία, την ενέργεια και την πράσινη οικονομία.

Το εκθεσιακό περιβάλλον λειτουργεί ως πλατφόρμα δικτύωσης και εμπορικών συνεργασιών, αναδεικνύοντας τον ρόλο των startups όχι μόνο στην καινοτομία αλλά και στη διαμόρφωση νέων κλάδων της ελληνικής οικονομίας.

Εταιρείες που δίνουν τον τόνο

Από τη μεγάλη λίστα των φετινών εκθετών στην 89η ΔΕΘ ακολουθούν ενδεικτικά κάποιες από τις εταιρείες και τους οργανισμούς που θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν το έργο τους στους επισκέπτες.

Η ATTEX IKE φέρνει τη νέα εποχή των drones. Από τη βιομηχανία μέχρι τη γεωργία και τα logistics, δείχνει πώς η αεροτεχνολογία γίνεται κομμάτι της καθημερινότητας. Ειδικά στον τομέα της Γεωργίας Ακριβείας (Precision Agriculture), η χρήση των drones κερδίζει συνεχώς ολοένα και περισσότερο έδαφος, αφού τα μεγάλα οφέλη που προσφέρουν αναγνωρίζονται απ’ όλο και περισσότερους αγρότες σε όλο τον κόσμο.

Η Employ EDU γεφυρώνει εκπαίδευση και αγορά εργασίας. Με ψηφιακά εργαλεία προσανατολισμού και κατάρτισης, αλλά και τη συνδρομή εξειδικευμένων επιστημόνων και καταξιωμένων ακαδημαϊκών βοηθά νέους και επαγγελματίες να σχεδιάσουν το μέλλον τους και να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους.

Η Polytech, με έδρα τη Λάρισα, πρωτοπορεί στον σχεδιασμό και την παραγωγή εκπαιδευτικών εργαστηρίων και τεχνολογικών λύσεων. Ειδικεύεται σε εργαστήρια για μηχανική, γενικές επιστήμες και STEM, προσφέροντας ολοκληρωμένα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες εκπαιδευτικών φορέων και επαγγελματικής κατάρτισης. Επιπλέον, έχει αναπτύξει προηγμένα τεχνολογικά συστήματα, ψηφιακά εργαλεία και πλατφόρμες εκπαίδευσης, ενώ διακρίνεται για τη συμμετοχή της σε πανελλαδικά και διεθνή εκπαιδευτικά έργα.

Η Re-Battery δραστηριοποιείται στην πράσινη ανάπτυξη. Με καινοτόμες λύσεις για συλλογή και ανακύκλωση μπαταριών, αποδεικνύει ότι τεχνολογία και οικολογία μπορούν να συνυπάρξουν. Αποτελεί τον κρίκο που ενώνει τον παραγωγό, τον τελικό χρήστη και την περιβαλλοντική ευθύνη σε έναν σύγχρονο, κυκλικό μηχανισμό βιώσιμης ανάπτυξης.

Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα

Η παρουσία της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας στη ΔΕΘ δείχνει ότι η καινοτομία δεν περιορίζεται μόνο στις startups. Τα ελληνικά πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στη μεταφορά τεχνογνωσίας από τα εργαστήρια στην πραγματική οικονομία, παρουσιάζοντας εφαρμογές που μπορούν να εξελιχθούν σε προϊόντα και υπηρεσίες με απτό αντίκτυπο. Από την εκπαίδευση και την ενέργεια μέχρι τις έξυπνες πόλεις και τις νέες τεχνολογίες κινητικότητας, οι ακαδημαϊκοί φορείς δείχνουν πώς η έρευνα γίνεται μοχλός ανάπτυξης.

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο θα παρουσιάσουν projects που ενώνουν τις σπουδές με την αγορά εργασίας.

Θεσμικοί φορείς και οργανισμοί

Από το Υπουργείο Παιδείας και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης μέχρι την Εθνική Βιβλιοθήκη, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, η παρουσία δημόσιων φορέων υπογραμμίζει ότι η καινοτομία είναι υπόθεση ολόκληρου του οικοσυστήματος.

Συμπερασματικά, το Περίπτερο 17 της φετινής ΔΕΘ αποτελεί τον καθρέφτη μιας Ελλάδας που επενδύει στην επιστήμη, στην πράσινη ανάπτυξη, στην εκπαίδευση και στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Η 89η ΔΕΘ, με τον επετειακό της χαρακτήρα, δίνει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να δουν την ελληνική καινοτομία σε δράση και να κατανοήσουν πώς η χώρα μας αποκτά θέση στον τεχνολογικό χάρτη του μέλλοντος.