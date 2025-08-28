Οι περισσότεροι Αθηναίοι επέστρεψαν από τις διακοπές τους και μαζί τους και η κίνηση στους δρόμους. Το πρωί της Πέμπτης 28/8, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη στον Κηφισό, ιδιαίτερα μετά από τροχαίο που σημειώθηκε.

Συγκεκριμένα, σύγκρουση οχημάτων (2 Ι.Χ.) σημειώθηκε στη λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Κηφισιά, στο ύψος της οδού Λένορμαν, με αποτέλεσμα η κίνηση στο σημείο να είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.



