Με το μελτέμι να κυριαρχεί για ακόμα μια ημέρα στο Αιγαίο και με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο θα κυλήσει η σημερινή ημέρα. Ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα και η ηλιοφάνεια θα επικρατεί στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Ειδικότερα, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός αύριο, Παρασκευή 29/8

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Τι καιρό θα κάνει το Σάββατο 30/8

Γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και βαθμιαία στην Ήπειρο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και μόνο στα

Δωδεκάνησσα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Κυριακή 31/8

Στη δυτική και τη βόρεια χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός από τις πρωινές ώρες στα δυτικά και από το απόγευμα στα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στη Θεσσαλία.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι στα δυτικά και νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά και βόρεια.

Η πρόγνωση για τη Δευτέρα 1/9

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.