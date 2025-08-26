Τραγική κατάληξη είχαν οι αναζητήσεις για την 95χρονη Χανιώτισσα η οποία δεν είχε δώσει σημεία ζωής από το πρωί της Κυριακής.

Του ανταποκριτή μας στην Κρήτη στο flashnews

Όπως γνωστοποίησαν το βράδυ της Δευτέρας 25/8, οι συγγενείς της που την αναζητούσαν, η ηλικιωμένη γυναίκα βρέθηκε νεκρή.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τους ίδιους, η 95χρονη πιθανολογείται ότι έφυγε το πρωί της Κυριακής από τα Νεροκούρου του Δήμου Χανίων προκειμένου να μεταβεί σε μνημόσυνο στις Καλύβες Αποκορώνου.

Όμως καθώς οι ώρες περνούσαν και δεν έδινε σημεία ζωής, οι συγγενείς της ξεκίνησαν να την αναζητούν ενώ στη συνέχεια ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές και απεύθυναν έκκληση για βοήθεια από τους πολίτες με σχετική ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Δυστυχώς οι έρευνες δεν είχαν το θετικό αποτέλεσμα που όλοι επιθυμούσαν.