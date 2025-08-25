Δύο χρόνια έχουν περάσει από όταν έχασε τη ζωή της η 16χρονη στη Χαλκιδική μετά από κατανάλωση σάντουιτς και η οικογένειά της ακόμα δεν έχει επίσημη απάντηση για τον χαμό της ανήλικης.

Η κοπέλα πέθανε στις 14 Ιουνίου του 2023, επειδή φέρεται να είχε αλλεργία σε ένα από τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στο φαγητό που αγόρασε. Ωστόσο, αυτό δεν είναι σίγουρο, καθώς ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική εξέταση, σύμφωνα με το Star.

«Ζούμε σε σκοτάδι 2 χρόνια. Προσπαθούμε όλοι μαζί να ανεβάσουμε ο ένας τον άλλον, πόσο μάλλον να περιμένεις δύο χρόνια να μάθεις το γιατί…», είπε η αδερφή της. «Δούλευα… Με πήρε η μητέρα μου και μου είπε ότι την πήραν από το τμήμα… η μικρή ήταν στο νοσοκομείο… Ήταν νεκρή», πρόσθεσε.

Όπως δηλώνει επίσης στο Star ο δικηγόρος της οικογένειας Ανδρέας Ταγαρακης, «η οικογένεια ζει μέσα στο σκοτάδι εδώ και δύο χρόνια αναμένοντας να ολοκληρωθεί η διενέργεια της ιατροδικαστικής έκθεσης. Γνωρίζουμε ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει φόρτο εργασίας. Πρέπει οι υπηρεσίες να λειτουργούν με γνώμονα το συμφέρον, σεβόμενη την αγωνία του πολίτη. Μετά από 2 χρόνια δεν μπορεί να μην έχουμε την ιατροδικαστική έκθεση και να μην ξέρουμε από τι έφυγε το παιδί».

Η αδερφή της 16χρονης που πέθανε μετά από κατανάλωση σάντουιτς

Το χρονικό

Η 16χρονη τότε κοπέλα είχε φύγει για λιγοήμερες διακοπές με τη παρέα της στη Χανιώτη Χαλκιδικής. Ξημερώματα βρέθηκαν σε μαγαζί εστίασης, κατανάλωσε ένα σάντουιτς και στο δρόμο της επιστροφής, στο δωμάτιο ένιωσε αδιαθεσία. Ζήτησε από τους φίλους της να τις φέρουν τα φάρμακά της, αλλά ώσπου να επιστρέψουν με το τσαντάκι το κορίτσι είχε καταρρεύσει.

«Tους είπε έχω αλλεργία και ρώτησε αν έχει γάλα. Το αμέλησαν, δεν έδωσαν σημασία… Αυτό θα φανεί στα τοξικολογικά αλλά δεν τα έχουμε πάρει. Δεν ξέρουμε από τι «έφυγε», δύο χρόνια είμαστε στην άγνοια», είπε αδερφή της 16χρονης.

«Τα παιδιά φώναζαν γύρω-γύρω κάποιον να βοηθήσει. Δεν βγήκε κανείς. Πήγαν σε ένα ξενοδοχείο, κατέβηκε ένα ζευγάρι τουρίστες και έκαναν μαλάξεις», πρόσθεσε στη συνέχεια.