Σαν σήμερα, το 1911, στα φαληρικά νερά καταπλέει το πλοίο που έμελλε να αλλάξει την πορεία της ελληνικής ιστορίας: το θωρηκτό «Γεώργιος Αβέρωφ». Η άφιξή του προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού και συγκίνησης. Χιλιάδες Αθηναίοι το υποδέχθηκαν σαν εθνικό θησαυρό, γνωρίζοντας ότι η Ελλάδα αποκτούσε για πρώτη φορά ένα πολεμικό πλοίο που μπορούσε να σταθεί ισάξιο απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο της εποχής.

Το «Αβέρωφ» δεν ήταν απλώς ένα πολεμικό πλοίο. Ήταν σύμβολο υπερηφάνειας, θάρρους και εθνικής ανάτασης. Χάρη στη δωρεά του μεγαλέμπορου Γεωργίου Αβέρωφ, η χώρα απέκτησε ένα υπερσύγχρονο για την εποχή θωρηκτό, ικανό να επιβληθεί στο Αιγαίο. Και το απέδειξε λίγα χρόνια αργότερα, γράφοντας με τα κανόνια του τις πιο ένδοξες σελίδες της νεότερης ιστορίας μας.

Η ναυμαχία της Έλλης – Δεκέμβριος 1912

Στον Α’ Βαλκανικό Πόλεμο, το «Αβέρωφ» υπό τον ναύαρχο Παύλο Κουντουριώτη επιτίθεται μόνο του στον Οθωμανικό στόλο στα Δαρδανέλια και τον τρέπει σε φυγή. Η νίκη αυτή ανοίγει τον δρόμο για την απελευθέρωση των νησιών του Αιγαίου.

Η ναυμαχία της Λήμνου – Ιανουάριος 1913

Λίγους μήνες μετά, το «Αβέρωφ» κατατροπώνει ξανά τον Οθωμανικό στόλο, εδραιώνοντας την ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο. Από τότε ονομάστηκε «το τυχερό πλοίο του Έθνους».

Η διάσωση της Σμύρνης – 1922

Κατά τη Μικρασιατική Καταστροφή, το «Αβέρωφ» σώζει χιλιάδες πρόσφυγες από τις φλεγόμενες ακτές της Ιωνίας, μεταφέροντάς τους με ασφάλεια στην Ελλάδα.

Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος – 1940-1944

Παρά την ηλικία του, το θωρηκτό κατορθώνει να διαφύγει στην Αίγυπτο μετά τη γερμανική εισβολή. Εντάσσεται στον συμμαχικό στόλο και επιστρέφει στον Πειραιά το 1944, σύμβολο της ελευθερίας.

Σήμερα, το «Αβέρωφ» παραμένει αγκυροβολημένο στο Φάληρο ως πλωτό μουσείο, ζωντανή υπενθύμιση ότι η αποφασιστικότητα και η τόλμη μπορούν να αλλάξουν τη μοίρα ενός έθνους.

272 π.Χ.: Ο βασιλιάς της Ηπείρου, Πύρρος, σκοτώνεται άδοξα στο Άργος, όταν μια γυναίκα του ρίχνει κεραμίδι στο κεφάλι κατά τη διάρκεια μάχης με τους Μακεδόνες. Το περιστατικό εμπνέει τις γνωστές φράσεις «Πύρρειος νίκη» και «Του ήρθε κεραμίδα», που εκφράζουν αντίστοιχα την πανάκριβη νίκη και το ξαφνικό πλήγμα.

1902: Κάνει πρεμιέρα στους γαλλικούς κινηματογράφους η ταινία του Ζορζ Μελιές «Ταξίδι στη Σελήνη», που θεωρείται η πρώτη ταινία επιστημονικής φαντασίας.

1923: Ο καταστροφικός σεισμός του Καντό ισοπεδώνει το Τόκιο και τη Γιοκοχάμα, σκοτώνοντας πάνω από 100.000 ανθρώπους – μία από τις φονικότερες φυσικές καταστροφές του 20ού αιώνα.

1930: Ο Τόμας Έντισον πραγματοποιεί στις ΗΠΑ την πρώτη πειραματική δοκιμή ηλεκτροκίνητης επιβατικής αμαξοστοιχίας, εκτελώντας το δρομολόγιο από το Χόμποκεν μέχρι το Μοντκλέρ του Νιου Τζέρσεϊ.

1939: Η Γερμανία εισβάλλει στην Πολωνία, εγκαινιάζοντας την έναρξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η επιθετική αυτή πράξη οδηγεί γρήγορα τις μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης σε παγκόσμια σύρραξη, που μεταβάλλει για πάντα την ιστορία του 20ού αιώνα.

1959: Η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ αποφασίζει την καθιέρωση της Α’ Εθνικής Κατηγορίας, εναρμονίζοντας τα ελληνικά δεδομένα με τα ευρωπαϊκά. Στη νέα διοργάνωση (1959-60) θα συμμετέχουν 18 ομάδες, με την Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη να έχουν από τέσσερις εκπροσώπους, ενώ οι υπόλοιπες έξι θα προέρχονται από την επαρχία.

1969: Πραξικόπημα στη Λιβύη φέρνει στην εξουσία τον Μουαμάρ Καντάφι, εγκαινιάζοντας μια δικτατορία δεκαετιών.

1970: Αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας συντρίβεται στο όρος Μιτσικέλι κοντά στα Ιωάννινα, σκοτώνοντας και τους 7 επιβαίνοντες.

1972: Ο Αμερικανός Μπόμπι Φίσερ νικά τον Σοβιετικό Μπορίς Σπάσκι και κατακτά το παγκόσμιο πρωτάθλημα σκακιού, τερματίζοντας τη σοβιετική κυριαρχία.

1983: Η πτήση Korean Air Lines 007 καταρρίπτεται από σοβιετικό μαχητικό, προκαλώντας τον θάνατο 269 ανθρώπων και παγκόσμια κατακραυγή κατά της ΕΣΣΔ.

1992: Έκρηξη στα διυλιστήρια της ΠΕΤΡΟΛΑ στην Ελευσίνα αφήνει έναν νεκρό και 34 τραυματίες. Το σοβαρό βιομηχανικό δυστύχημα αναδεικνύει την επικινδυνότητα της εργασίας στις μονάδες πετρελαίου και προκαλεί έντονη ανησυχία για τα μέτρα ασφαλείας στη βιομηχανία.

2002: Ανακοινώνεται η μεταγραφή του Ρονάλντο από την Ίντερ στη Ρεάλ Μαδρίτης έναντι του ποσού των 47 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Ρονάλντο, γνωστός και ως “Φαινόμενο”, θεωρείτο ήδη από τους κορυφαίους επιθετικούς στον κόσμο, με αξιοσημείωτες εμφανίσεις τόσο σε συλλογικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

2004: Ξεκινά η τραγωδία του Μπεσλάν στη Ρωσία, με Τσετσένους αντάρτες να κρατούν ομήρους πάνω από 1.000 άτομα σε σχολείο. Θα λήξει με 334 νεκρούς, οι περισσότεροι παιδιά.

2020: Η αμερικανική εταιρεία fast food McDonald’s μηνύεται από 50 μαύρους ιδιοκτήτες για φυλετικές διακρίσεις. Σύμφωνα με τη μήνυση, η McDonald’s κατεύθυνε τους μαύρους δικαιοδόχους σε καταστήματα που είχαν χαμηλότερα έσοδα και υψηλότερα έξοδα ασφαλείας σε σχέση με καταστήματα σε πιο εύπορες περιοχές.

2021: Διαμαρτυρίες ξεσπούν μπροστά από νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα ενάντια στον υποχρεωτικό εμβολιασμό των εργαζομένων στην υγεία, μέτρο που τίθεται σε ισχύ. Ο κανονισμός ενδέχεται να οδηγήσει σε απολύσεις έως και 10.000 μη εμβολιασμένων εργαζομένων, προκαλώντας κοινωνική και επαγγελματική αναστάτωση στον χώρο της υγείας.

Γεννήσεις

1923 – Ρόκι Μαρτσιάνο (Rocco Francis Marchegiano), θρυλικός Αμερικανός πυγμάχος βαρέων βαρών, γεννημένος στη Μασαχουσέτη. Ξεκίνησε επαγγελματικά το 1947 και κατέκτησε τον παγκόσμιο τίτλο βαρέων βαρών το 1952 νικώντας τον Jersey Joe Walcott. Αποσύρθηκε αήττητος το 1956, με μοναδικό ρεκόρ 49-0 νίκες και 43 νοκ-άουτ, παραμένοντας ο μόνος πρωταθλητής βαρέων βαρών που τελείωσε την καριέρα του χωρίς ήττα.

1985 – Κατερίνα Γερονικολού, Ελληνίδα ηθοποιός με σημαντική τηλεοπτική και θεατρική πορεία, γεννημένη στην Αθήνα. Αρχικά σπούδασε στη Νομική Σχολή Αθηνών και στη δημοσιογραφία, εργάστηκε για λίγο στην ΕΡΤ, αλλά κέρδισε τις εντυπώσεις όταν στράφηκε στην υποκριτική μέσω σπουδών στη Δραματική Σχολή Ίασμος. Έγινε γνωστή από σειρές όπως «Λάκης ο γλυκούλης», «Οι Βασιλιάδες», «Το Τατουάζ».

Θάνατοι

1715 – Λουδοβίκος ΙΔ΄ της Γαλλίας (Βασιλιάς Ήλιος), ηγετική φυσιογνωμία της ευρωπαϊκής ιστορίας και απόλυτο σύμβολο της απολυταρχίας. Βασίλεψε από το 1643 έως το 1715 – η μακροβιότερη βασιλεία στην ιστορία της Ευρώπης – και ανέδειξε τη Γαλλία σε παγκόσμια δύναμη, τόσο στρατιωτικά όσο και πολιτισμικά. Υπό την αιγίδα του αναπτύχθηκε ο γαλλικός κλασικισμός, ιδρύθηκαν τα Μεγαλεπήβολα Ανάκτορα των Βερσαλλιών, και γίγαντες των τεχνών όπως οι Μολιέρος, Ρακίνας και Λε Νοτρ λάμπρυναν το Παρίσι.

2024 – Δάνης Κατρανίδης, σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, έφυγε από τη ζωή την 1η Σεπτεμβρίου 2024 σε ηλικία 75 ετών. Γεννημένος στο Αιγάλεω, αποφοίτησε από τη δραματική σχολή του Γιώργου Θεοδοσιάδη και υπήρξε βασικό στέλεχος του Εθνικού Θεάτρου. Ξεχώρισε στη θρυλική παράσταση «Cabaret» με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, πρωταγωνίστησε σε τραγωδίες, μιούζικαλ, και επιθεωρήσεις, ενώ δίδαξε υποκριτική σε νεότερες γενιές ηθοποιών. Αγαπήθηκε για το ήθος, το ταλέντο και τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα του, αφήνοντας αναντικατάστατο κενό στον χώρο του πολιτισμού.

Αδαμάντιος, Αθηνά, Ακριβή, Αντιγόνη, Ασπασία, Αφροδίτη, Διώνη, Δωδώνη, Ελπινίκη, Ερασμία