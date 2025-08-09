Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 10:00′ το πρωί σε παραλιακή περιοχή της Λοκρίδας και συγκεκριμένα κοντά στο κάμπινγκ “Βενεζουέλα”, που βρίσκεται μεταξύ Αγίου Σεραφείμ και Καμένων Βούρλων, σύμφωνα με το LamiaReport

Όπως είπαν κάτοικοι της περιοχής η πυρκαγιά είναι δίπλα στις εκβολές του ποταμού και καίγονται καλαμιές και βλάστηση που υπάρχει στο σημείο.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει δυνάμεις της ΠΥ από Άγιο Κωνσταντίνο και Λαμία, που επιχειρούν κατάσβεση και δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης της πυρκαγιάς, αφού η κινητοποίηση των Πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση.