Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε την Πέμπτη κοντά στην πόλη της Καλαμάτας, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της Μεσσηνίας και της βόρειας Λακωνίας, όπου έγινε ιδιαίτερα αισθητή. Το επίκεντρο εντοπίζεται σε εστιακό βάθος 23 χιλιομέτρων, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των σεισμολόγων.

Μιλώντας στην ΕΡΤNews, ο καθηγητής Γεωφυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κώστας Παπαζάχος, διευκρίνισε πως ο σεισμός σημειώθηκε «10 χλμ νοτιοδυτικά από τον Μελιγαλά» και ήδη έχουν καταγραφεί μετασεισμοί της τάξης των 2,5 Ρίχτερ, οι οποίοι αναμένεται να συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα.

Ο κ. Παπαζάχος υπογράμμισε ότι το φαινόμενο εκδηλώθηκε σε περιοχή με μέτρια σεισμική δραστηριότητα, επισημαίνοντας ότι «δεν είναι στο ρήγμα από τον σεισμό του 1986 στην Καλαμάτα». Όπως ανέφερε, τέτοιου είδους σεισμοί είναι συχνοί στην ελληνική επικράτεια και συνήθως μεμονωμένοι, χωρίς να προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία.

«Τέτοιοι σεισμοί είναι γενικά μεμονωμένοι και αρκετά συνηθισμένοι στην Ελλάδα και από μόνοι τους δεν σημαίνουν τίποτα. Τις επόμενες ώρες και μέρες θα υπάρχουν λογικά μετασεισμοί που μπορεί να φτάσουν και τα 4 Ρίχτερ, χωρίς ωστόσο να προκαλείται ανησυχία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όταν ρωτήθηκε αν πρόκειται για τον κύριο σεισμό, ο ίδιος ήταν επιφυλακτικός: «Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να ξέρουμε, καθώς τα ρήγματα στη συγκεκριμένη περιοχή εύκολα κάνουν σεισμούς των 6 Ρίχτερ».

Ο καθηγητής συνέστησε στους πολίτες να τηρήσουν τα βασικά μέτρα ασφαλείας, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος σε περίπτωση μετασεισμών. «Οι κάτοικοι στην περιοχή θα πρέπει να πάρουν τα βασικά μέτρα προφύλαξης που παίρνουμε όταν έχουμε μια ακολουθία σε εξέλιξη, δηλαδή σε σύγκριση με αντικείμενα τα οποία είναι ασταθή, κατοίκηση κτιρίων τα οποία έχουν προβλήματα κτλ», σημείωσε.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, Ευθύμιος Λέκκας, είπε πως: «Στο πλαίσιο της φυσιολογικής σεισμικής δραστηριότητας της περιοχής το γεγονός. Τα χαρακτηριστικά του σεισμού δεν εμπνέουν ιδιαίτερη ανησυχία και η μετασεισμική δραστηριότητα δεν μας προβληματίζει μέχρι στιγμής. Η εξέλιξη του φαινομένου παρακολουθείται».

Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές

Μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν έχουν καταγραφεί ζημιές από τη σεισμική δόνηση που σημειώθηκε κοντά στην Καλαμάτα. Κινητοποιήθηκαν προληπτικά δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες πραγματοποιούν ελέγχους σε οικισμούς και περιοχές γύρω από το επίκεντρο, με στόχο την αξιολόγηση τυχόν επιπτώσεων.

Σε σχετική επικοινωνία της ΕΡΤ Καλαμάτας με τον δήμαρχο Μεσσήνης, εκείνος ανέφερε πως «δεν υπάρχει κάποια αναφορά μέχρι στιγμής για προβλήματα στα χωριά πέριξ του επίκεντρου του σεισμού».