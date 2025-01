Η Ντέμι Μουρ διανύει μια από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της καριέρας της, καθώς την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου ανακοινώθηκε η πρώτη της υποψηφιότητα για βραβείο Όσκαρ, χάρη στην ερμηνεία της στην ταινία «The Substance».

Η 62χρονη ηθοποιός διεκδικεί το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ενσάρκωση της Elisabeth Sparkle, μιας διάσημης εκπαιδεύτριας αεροβικής, που παίρνει μια ουσία που την αλλάζει ριζικά, κάνοντάς τη «νεότερη, ομορφότερη και πιο τέλεια» από ποτέ.

«Νιώθω σαν να έχω βγει από το σώμα μου. Η ζωή είναι γεμάτη αντιθέσεις με όλα όσα συμβαίνουν. Χθες το βράδυ ξέσπασε μια νέα πυρκαγιά στο Λος Άντζελες και ήμουν σε επιφυλακή όλη τη νύχτα, επειδή δεν ήταν τόσο μακριά από εμάς. Νιώθω μια βαθιά ταπεινότητα σε πολλά, πολλά επίπεδα», δήλωσε για την υποψηφιότητά της στο Variety.

Demi Moore on receiving her first Oscar nomination for #TheSubstance:



"I don't know that I'm quite in my body. Life has been full of contrast with all that's been going on, such incredible highs and devastating lows. Last night a new fire broke out in Los Angeles, and I was on…