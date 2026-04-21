Η εταιρεία CORDIA, υπό τον μετοχικό έλεγχο του επενδυτικού ταμείου SMERemediumCap (SMERC), με εκτελεστικό πρόεδρο τον κ. Νίκο Καραμούζη, προχώρησε στην απόκτηση του συνόλου των μετοχών της ελληνικής εταιρείας παροχής ενεργειακών υπηρεσιών ZEB ΑΕΕΥ. Η εξαγορά εντάσσεται στο πλαίσιο της δυναμικής αναπτυξιακής στρατηγικής του Ομίλου CORDIA, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε έναν από τους κορυφαίους παρόχους ολοκληρωμένων υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων, εγκαταστάσεων, υποδομών και ενεργειακών λύσεων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η ZEB ΑΕΕΥ, με πολυετή εμπειρία, σημαντικό πελατολόγιο και αριθμό έργων και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, συγκαταλέγεται στις κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας, ειδικότερα με εφαρμογή συμβάσεων τύπου ESCO. Μέσα από αυτές επιτυγχάνεται ουσιαστική εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση της αποδοτικότητας, με το έργο να αποπληρώνεται από την εν λόγω εξοικονόμηση.

Επιπροσθέτως, παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες βιώσιμης ανάπτυξης (ESG) και περιβαλλοντικής πιστοποίησης LEED, δραστηριότητες που έρχονται να ενισχύσουν περαιτέρω τις επιχειρησιακές δυνατότητες, την τεχνογνωσία και την αξιοπιστία του Ομίλου CORDIA στον τομέα των ενεργειακών υπηρεσιών. Η εξαγορά επιβεβαιώνει και διευρύνει τη στρατηγική στόχευση του Ομίλου να προσφέρει ολιστικές ενεργειακές λύσεις βιώσιμης ανάπτυξης, προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε πελάτη.

Στοχευμένες επενδύσεις και εξαγορές

H εν λόγω επενδυτική πρωτοβουλία αποτελεί τμήμα της ευρύτερης αναπτυξιακής στρατηγικής του Ομίλου CORDIA, η οποία υλοποιείται διαδοχικά μέσω οργανικής ανάπτυξης στοχευμένων επενδύσεων και εξαγορών. Είχε προηγηθεί πρόσφατα η απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της βουλγαρικής εταιρείας Mundus, η οποία κατέχει ηγετική θέση στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων, καθώς και η απόκτηση του μετοχικού ελέγχου της κυπριακής εταιρείας ESA Cyprus, με εξειδίκευση στις υπηρεσίες φύλαξης, σε μετοχική σύμπραξη με τηνοικογένεια Παπαέλληνα.

Με τον τρόπο αυτό, ο Όμιλος CORDIA ενδυναμώνει περαιτέρω τη γεωγραφική του παρουσία εκτός Ελλάδος και διευρύνει τις επιχειρησιακές δυνατότητές του στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Συγκεκριμένα, αξιοποιεί ισχυρές συνέργειες και εφαρμόζει βέλτιστες πρακτικές και σύγχρονες τεχνολογίες, με στόχο να προσφέρει καινοτόμες, αποδοτικές και περιβαλλοντικά φιλικές λύσεις στους πελάτες μας.

Σχολιάζοντας τη συμφωνία, ο κ. Άρης Παπαδόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ZEB, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που γινόμαστε μέλος του Ομίλου CORDIA. Πιστεύουμε ότι η εμπειρία και η τεχνογνωσία του Ομίλου, σε συνδυασμό με τη δική μας εξειδίκευση στον τομέα των ενεργειακών υπηρεσιών, δημιουργούν μια ισχυρή συνέργεια που θα μας επιτρέψει να προσφέρουμε προηγμένες και αποδοτικές λύσεις στους πελάτες μας και να διευρύνουμε το πεδίο δραστηριοτήτων μας σετομείς όπως η ηλεκτροκίνηση όπου η CORDIA έχει ισχυρή θέση στην αγορά, καθώς και με νέες καινοτόμες υπηρεσίες όπως το EaaS (Energy as a Service ) συνδυάζοντας την παραγωγή ενέργειας με την εξοικονόμηση και την ενεργειακή διαχείριση, στην ελληνική και διεθνή αγορά.»

Από την απόκτηση της CORDIA το 2022, μιας μικρής εταιρείας με τζίρο μικρότερο των €20 εκατ. Και Ebitda €250.000, μέσω οργανικής ανάπτυξης και εξαγορών των εταιρειών, φθάσαμε, το 2025 ο Όμιλος να αποτελείται από τις εταιρείεςESA,IMAGIN, Mundus Βουλγαρίας, ESA Cyprus και πλέον και την ZEB ΑΕΕΥ. Ο Όμιλος καταγράφει συνολικό κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα €170 εκατ., Ebitda άνω των €10 εκατ. και απασχολεί περισσότερους από 5.500 εργαζόμενους.

Ο Όμιλος CORDIA, αποτελεί τον κορυφαίο πάροχο ολοκληρωμένων υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων, υποδομών, εγκαταστάσεων και ενεργειακών λύσεων στην Ελλάδα, καθώς και έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες στη χώρα και στην ευρύτερη περιοχή. Η ένταξη της ZEB ΑΕΕΥ στον Όμιλο CORDIA αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη, καθώς ενώνουμε τις δυνάμεις μας με έναν εξειδικευμένο εταίρο, που φέρει υψηλή τεχνογνωσία στον κλάδο των ενεργειακών υπηρεσιών και της εξοικονόμησης ενέργειας. Υλοποιούμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ανάπτυξης εργασιών το 2026, υπηρετώντας πιστά τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε καινοτόμες, ευέλικτες και τεχνολογικά προηγμένες υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών, ειδικά προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε πελάτη, με αξιοπιστία, υπευθυνότητα, συνέπεια και ανταγωνιστικούς όρους.