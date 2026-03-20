Η ΕΥΔΑΠ γνωστοποίησε ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αύξησε τη συμμετοχή της στα δικαιώματα ψήφου της εταιρείας και πλέον υπερβαίνει το όριο του 10%, έπειτα από έμμεση απόκτηση μέσω της URBAN SERVICES Single Member Α.Ε.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η έμμεση απόκτηση δικαιωμάτων ψήφου πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαρτίου μέσω της URBAN SERVICES Single Member Α.Ε., που είναι 100% θυγατρική της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Μετά την εξέλιξη αυτή, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατέχει συνολικά 13.593.370 δικαιώματα ψήφου στην ΕΥΔΑΠ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 12,7637% επί του συνόλου, από 9,9468% που κατείχε πριν από τις 19 Μαρτίου 2026.