To instacar, η πρώτη πλήρως ψηφιακή υπηρεσία μίσθωσης οχημάτων στην Ελλάδα, βρέθηκε ανάμεσα στους μεγάλους νικητές των Peak Awards 2023 supported by Google, του θεσμού που αναγνωρίζει και βραβεύει τις πιο αποτελεσματικές και καινοτόμες πρακτικές στον τομέα του performance marketing.

Η εξέλιξη και η ανάπτυξη του instacar είναι απόλυτα συνυφασμένη με την τεχνολογία και τη μέγιστη αξιοποίηση τεχνολογικών εργαλείων και μέσων, κάτι που του έχει επιτρέψει να δημιουργεί άμεση σύνδεση με τους πελάτες του καθώς και μια καινοτόμο προσέγγιση στην απόκτηση νέων πελατών. Η προσέγγιση αυτή του instacar αποτυπώθηκε στην αξιολόγηση των Peak Awards 2023, στα οποία απέσπασε συνολικά 4 βραβεία, στις κατηγορίες Best Use of Technology, Best Performance in Auto, Moto & Parts, Best Lead Generation Campaign και Best Video Action Campaign.

Στην κατηγορία Best Use of Technology, το instacar απέσπασε το Bronze βραβείο για το καινοτόμο custom-made λογισμικό που έχει σχεδιάσει, με στόχο να συλλέγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και δεδομένα, που του επιτρέπουν να αυξάνει συνεχώς την αποδοτική διαχείριση του στόλου του, να στοχεύει στη βέλτιστη προώθηση αυτοκινήτων σύμφωνα με την αγοραστική ζήτηση αλλά και στη στοχευμένη εύρεση νέων πελατών.

Στην κατηγορία Best Lead Generation Campaign, απέσπασε το Bronze βραβείο, για τη σημαντική αύξηση ποιοτικών leads, μέσα από τη συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων, που επιτρέπουν στο instacar τη σύνδεση στοχευμένου περιεχομένου με τους δυνητικούς του πελάτες.

Στην κατηγορία Best Video Action Campaign, απέσπασε το Bronze βραβείο, για τη δημιουργία εκπαιδευτικών video, με στόχο την εξοικείωση και επιμόρφωση του κοινού με την έννοια του ευέλικτου leasing και τις υπηρεσίες του instacar, με την καμπάνια να οδηγεί σε σημαντική αύξηση του direct traffic και των leads στο instacar.

Τέλος, στην κατηγορία Best Performance in Auto, Moto & Parts, το instacar απέσπασε το Bronze βραβείο, για τις συνολικές του επιδόσεις στην αγορά του.

Ο Αντώνης Σαμοθράκης, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του instacar δήλωσε: «Η τεχνολογία είναι για το instacar η βάση για τη μέχρι σήμερα επιτυχημένη διαδρομή του. Κάθε βραβείο και κάθε διάκριση, είναι για εμάς μια επιβεβαίωση, ότι η επιμονή μας στην καινοτομία και στην προσωποποιημένη προσέγγισή μας προς τους πελάτες μας είναι στο σωστό δρόμο. Θέλουμε να συνεχίσουμε να δημιουργούμε νέα δεδομένα στον κλάδο του leasing οχημάτων, με την αποδοτικότερη χρήση της τεχνολογίας τόσο στη λειτουργία της πλατφόρμας μας όσο και στη σύνδεσή μας με τους υπάρχοντες και τους δυνητικούς μας πελάτες’.