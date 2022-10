Τα Παιδικά Χωριά SOS κατάφεραν να ξεχωρίσουν για 2η συνεχή χρονιά στα Content Marketing Awards 2022 της BOUSSIAS, λαμβάνοντας BRONZEβραβείο στην κατηγορία “Best Content Marketing Program | NGO” για την καμπάνια που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την ΠαγκόσμιαΗμέρα Οικογένειας (15 Μαΐου 2022) με κεντρικό μήνυμα “Family is all about love, not DNA”. Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη 5 Οκτωβρίου, σε μια ξεχωριστή εκδήλωση στο Radisson Blu Park Hotel.

Στόχος της καμπάνιας ήταν να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό γύρω από την αξία του θεσμού της οικογένειας και τις διαφορετικές μορφές της, καθώς και να το κινητοποιήσει προκειμένου να μεταδώσει το μήνυμα “Family is all about love, not DNA”. Ακόμη, βασικό στοιχείο της καμπάνιας αποτέλεσε ένα συλλεκτικό T-shirt με το παραπάνω μήνυμα, το οποίο το κοινό μπορούσε να αγοράσει από το e-shop των Παιδικών Χωριών SOS για να ενισχύσει το σπουδαίο έργο του Οργανισμού.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της καμπάνιας ενεργοποιήθηκαν πληθώρα Influencers διαφορετικών προφίλ (mom bloggers, αθλητές, ηθοποιοί, chef, ραδιοφωνικοί παραγωγοί), οι οποίοι μέσα από τα προσωπικά τους Social Media κατάφεραν να αναδείξουν τον ρόλο των Παιδικών Χωριών SOS στην προστασία και στην υποστήριξη όλων των μορφών οικογένειας. Συγκεκριμένα, παρακίνησαν το κοινό τους να αγοράσει το T-shirt και μίλησαν για το τι σημαίνει οικογένεια για τους ίδιους, επιτυγχάνοντας έτσι πολύ υψηλό reach και engagement.

Η καμπάνια υποστηρίχθηκε και σε επίπεδο Media, σημειώνοντας σημαντική κάλυψη σε Online, Έντυπα, Τηλεοπτικά και Ραδιοφωνικά Μέσα.

Τέλος, η The Kompany σχεδίασε, υλοποίησε και υποστήριξε σειρά ενεργειών με αφορμή την καμπάνια, ενώ η Enjoin ανέλαβε το σχεδιασμό του δημιουργικού.

Με αφορμή τη βράβευση, η Διευθύντρια Επικοινωνίας & Εύρεσης Πόρων των Παιδικών Χωριών SOS, Έλσα Σταθοπούλου, δήλωσε σχετικά: «Η διάκρισή μας στα Content Marketing Awards για 2η συνεχή χρονιά μας τιμά ιδιαίτερα. Η προστασία και η προαγωγή του θεσμού της οικογένειας και κάθε μορφής της είναι πολύ σημαντική για εμάς, καθώς σκοπός μας είναι κάθε παιδί να μεγαλώνει με αγάπη, σεβασμό και ασφάλεια μέσα σε μια οικογένεια. Γι΄ αυτό και επιλέξαμε ένα τόσο δυνατό μήνυμα για την καμπάνια, το ‘’Family is all about love, not DNA’’, καθώς περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο τη φιλοσοφία μας. Ευχαριστούμε θερμά όσους συνέβαλαν στο να μεταδώσουμε αυτό το μήνυμα και όσους στάθηκαν αρωγοί στο έργο μας, αγοράζοντας το συλλεκτικό μας T-shirt».