«Φέτος θα κάνα ξεσκαρτάρισμα στις ντουλάπες μου και στα ρούχα μου». Πόσες μα πόσες φορές έχουμε ακούσει τη συγκεκριμένη φράση. Και για να είμαστε ειλικρινείς πόσες φορές το έχουμε πει εμείς οι ίδιοι. Και πόσες δυσανάλογα λίγες φορές έχει γίνει πράξη.

Κάτι που θα έπρεπε να μας προβληματίσει αφενός αν αναλογιστούμε το πόσοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν πρόβλημα ένδυσης και φυσικά το οικολογικό αποτύπωμα από την ανεξέλεγκτη κατασκευή (και κατανάλωση) ρούχων παγκοσμίως.

Ο κολοσσός της αθλητικής ένδυσης, Adidas, φαίνεται ότι έχει μία απάντηση στο παραπάνω πρόβλημα. Και ενδεχομένως να βγουν όλοι κερδισμένοι.

Η Adidas καινοτομεί, ξανά, μπαίνοντας δυναμικά στην αγορά μεταπώλησης. Στην προσπάθειά τους να σώσουν τον πλανήτη, αμέτρητες εταιρείες προσπαθούν να δώσουν χείρα βοηθείας σε προσπάθειες μείωσης του κυκλικού μοντέλου αποβλήτων. Πλέον, η Adidas ανακοίνωσε ότι θα το κάνει η ίδια με μια αρκετά ενδιαφέρουσα νέα καμπάνια. Το νέο πρόγραμμα «Επιλέξτε να δώσετε πίσω» του ομίλου αθλητικών ενδυμάτων είναι η απάντησή του στο ποσό της ρύπανσης που διαφθείρει τη βιομηχανία της μόδας.

Η ιδέα πίσω από το «Choose to Give Back»

Η κίνησή της Adidas για «Τέλος στα πλαστικά απόβλητα» είναι ενεργή τα τελευταία δύο χρόνια, ωστόσο τώρα η εταιρεία κάνει το βήμα παραπέρα.

Είναι κοινά αποδεκτό ότι η βιομηχανία της μόδας είναι ένας από τους μεγαλύτερους μολυσματικούς παράγοντες στον πλανήτη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες το 95% των απορριπτόμενων ενδυμάτων μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί. Η βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας εξακολουθεί να βασίζεται κυρίως σε μη ανανεώσιμους πόρους ενέργειας και έχει χαμηλά επίπεδα ανακύκλωσης.

Ο κολοσσός των αθλητικών ειδών κάνει το breakthrough στην αγορά της μεταπώλησης με μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε στις ΗΠΑ και έχει ως στόχο να συμβάλει στην παράταση του κύκλου ζωής των αθλητικών υποδημάτων και ενδυμάτων. Σε συνεργασία με την πλατφόρμα RaaS (Resale as a Service) της Thredup, οι πελάτες μπορούν να επιστρέφουν προϊόντα οποιουδήποτε brand μέσω της εφαρμογής Adidas Creator’s Club, ώστε να επαναχρησιμοποιηθούν ή να μεταπωληθούν.

Η εταιρεία θα δίνει μία «δεύτερη» ευκαιρία σε ρούχα και παπούτσια να χρησιμοποιηθούν ξανά στοχεύοντας στο να δημιουργήσει μια κυκλική πορεία για τα προϊόντα.

Η Adidas έχει τη φήμη ότι προωθεί καινοτόμες, βιώσιμες λύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο και η Thredup είναι ενθουσιασμένη που υποστηρίζει την τελευταία της πρωτοβουλία για την ενθάρρυνση πρακτικών κυκλικής οικονομίας μεταξύ των καταναλωτών. Επιτρέποντας τη μεταπώληση με προσαρμόσιμες λύσεις για κορυφαίες μάρκες και λιανοπωλητές, τα ρούχα υψηλής ποιότητας χρησιμοποιούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και τα απόβλητα της βιομηχανίας της μόδας μειώνονται.

Πώς θα λειτουργεί και πότε θα είναι διαθέσιμο το πρόγραμμα στα μαγαζιά

Στις αρχές Οκτωβρίου η Adidas έθεσε σε λειτουργία την εφαρμογή Adidas Creators Club και για τα μέλη το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 7/10. Η ευρύτερη κυκλοφορία του (σε διαδίκτυο και δίκτυο καταστημάτων) αναμένεται στις αρχές του 2022.

Πώς μπορούν να συμμετέχουν οι καταναλωτές όμως; Θα μπορούν να δημιουργήσουν μια προπληρωμένη ετικέτα αποστολής «Clean Out Kit» μέσω της εφαρμογής και να τη χρησιμοποιήσουν για να στείλουν ρούχα και αξεσουάρ οποιασδήποτε μάρκας ή κατηγορίας. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται και τα χιλιοφορεμένα αθλητικά παπούτσια ή ο αθλητικός εξοπλισμός όπως ποδοσφαιρικά και φανέλες του αθλήματος.

Εάν ένα αντικείμενο δεν είναι σε κατάσταση που να μπορεί να μεταπωληθεί, θα περάσει από το επιλεγμένο δίκτυο συνεργατών επαναχρησιμοποίησης κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της ThredUP. Σε αντάλλαγμα για την αποστολή του παλιού τους εξοπλισμού τα μέλη του Creator Club θα ανταμείβονται.

Με περίπου 36 δισεκατομμύρια κομμάτια ρούχων να πετιούνται για το τίποτα, είναι αναζωογονητικό να βλέπεις ότι η μάρκα είναι πρόθυμη να δεχτεί προσφορές από όλους, ακόμη και από τους ανταγωνιστές. Είτε πρόκειται για ένα ζευγάρι παλιών LeBrons, μια φρέσκια φανέλα της Μπάγερν Μονάχου, είτε για οποιοδήποτε αντιανεμικό που δεν έχετε αγγίξει εδώ και χρόνια. θα το πάρουν με χαρά.

Το Choose to Give Back είναι μία από τις πολλές πρωτοβουλίες βιωσιμότητας της Adidas, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής ενός παπουτσιού με χαμηλές εκπομπές άνθρακα σε συνεργασία με την Allbirds, το Stan Smith Mylo, το οποίο είναι κατασκευασμένο από μυκήλιο, το βασικό στοιχείο της ρίζας των μανιταριών και τα παπούτσια Made to be Remade.

Ο στόχος για μηδενικές εκπομπές άνθρακα μέχρι το 2025

«Πιστεύουμε ότι οι εξαιρετικές επιδόσεις δεν πρέπει να βαρύνουν το περιβάλλον. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε δεσμευτεί να δημιουργήσουμε ένα κυκλικό μέλλον για τα αθλητικά ρούχα και με το πρόγραμμα Choose to Give Back βοηθάμε τους ανθρώπους να δουν νέες δυνατότητες για να δώσουν νέα ζωή στα παλιά τους ρούχα ή παπούτσια», ανέφερε η Katja Schreiber, πρώτη αντιπρόεδρος της εταιρείας στον τομέα της βιωσιμότητας.

Η Adidas, επίσης, προσπαθεί να επιτύχει τον στόχο της για ουδετερότητα ως προς τις εκπομπές άνθρακα μέχρι το 2025 σε όλες τις εγκαταστάσεις της Βόρειας Αμερικής, συμπεριλαμβανομένων των καταστημάτων λιανικής, των κέντρων διανομής και των γραφείων των εργαζομένων.

Η δέσμευση της εταιρείας ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2021, όταν και παρουσίασε το πενταετές σχέδιό της, πατώντας πάνω στο ότι οι νέες γενιές, δηλαδή οι Millennials και η Gen Z, έχουν ως προτεραιότητα την βιωσιμότητα και την προστασία του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, περισσότερο από το 70% των καταναλωτών αναφέρει ότι η βιωσιμότητα αποτελεί σημαντικό παράγοντα όταν γίνεται μια αγορά.

Ο αθλητικός κολοσσός φαίνεται ότι είναι από τις εταιρείες οι οποίες πιστεύουν πραγματικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Επένδυσε 3 εκατομμύρια ευρώ σε μία φινλανδική εταιρεία κλωστοϋφαντουργίας, την «Spinnova», η οποία παράγει υφαντικές ίνες με βάση είτε το ξύλο είτε τα γεωργικά απόβλητα, ενώ έχει επίσης δεσμευτεί ότι θα χρησιμοποιεί μόνο ανακυκλώσιμο πολυεστέρα από το 2024.

Ήταν μια από τις εταιρείες που δοκίμασαν την ενοικίαση ρούχων. Στις αρχές του 2021 λάνσαρε την Infinite Play Rental, μια νέα πλατφόρμα ενοικίασης αθλητικών ειδών ρουχισμού στην Γαλλία, χρησιμοποιώντας λογισμικό από την γαλλική νεοσύστατη εταιρία Lizee. Επιπροσθέτως, σε συνεργασία με την Allbirds δημιούργησε το Futurecraft. Footprint, ένα παπούτσι που έχει αναλογία έκκρισης 2.94kg διοξειδίου του άνθρακα ανά ζευγάρι και αναμένεται να κυκλοφορήσει 10.000 ζευγάρια μέχρι το 2022.